Motorola'dan Havadan Kablosuz Şarj Cihazı [Video]

Motorola, ikinci nesil havadan kablosuz şarj istasyonunu resmen duyurdu. Bir akıllı telefonu 3 metre uzaktayken bile şarj edebilen istasyon, telefon ile arasındaki engellerden de etkilenmiyor. Motorola'nın havadan şarj istasyonunun etkileyici bir özelliği de aynı anda 4 akıllı telefonu şarj edebiliyor oluşu...

ABD merkezli teknoloji şirketi Motorola, düzenlediği bir etkinlikte yeni nesil kablosuz şarj teknolojisini duyurdu. Bugüne dek alıştığımız kablosuz şarj teknolojilerinden farklı bir yapıya sahip olan sistem, akıllı telefonları şarj istasyonuna 3 metre uzaktayken bile şarj edebiliyor. Daha önce Xiaomi gibi çeşitli markaların da geliştirdiği havadan şarj teknolojisi, gelecek yıllarda çok popüler olacak gibi görünüyor.

Aslına bakacak olursak Motorola, geçtiğimiz dönemlerde de havadan şarj imkanı sunan kablosuz şarj cihazı duyurmuştu. Ancak duyurulan yeni istasyon, 3 metre mesafeye ek olarak toplamda 4 cihazı aynı anda şarj edebiliyor. Üstelik şarj istasyonu ile cihaz arasındaki engel, şarj işlemi için hiçbir sorun teşkil etmiyor.

Şarj istasyonunda 1600 adet verici bulunuyor

Motorola tarafından yapılan açıklamalara göre yeni nesil havadan kablosuz şarj cihazında 1600 adet verici bulunuyor. Bu vericiler, engellerin aşılmasını ve mesafenin artırılmasını sağlıyor. Geliştirdiği şarj istasyonu için bir demo uygulaması oluşturan şirket, teknolojinin gerçekten de iyi çalıştığını ortaya koyuyor.

Motorola'nın teknolojisini rakiplerinin önüne geçen bir özelliği var. Şöyle ki şu ana dek piyasaya sürülen hiçbir havadan kablosuz şarj cihazı, birden fazla cihazı şarj edememişti. Şirket şimdi, bir ailenin tüm akıllı telefonlarını tek seferde şarj edebileceğini söylüyor. Motorola'nın havadan şarj teknolojisinin ne zaman piyasaya sürüleceği ise şimdilik bilinmiyor.

Motorola'nın geliştirdiği teknolojiyi test ettiği demo