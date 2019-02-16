Federal İletişim Komisyonu (FCC), 5G Moto Mod'unu onayladı. Bu onay, 5G özelliği sunan bir eklentinin yakında piyasaya çıkabileceğinin habercisi durumunda.

Motorola, geçtiğimiz ağustos ayında manyetik desteklerle Moto Mod adı verilen ekstra modüller bağlayabileceğiniz telefonu Moto Z3'ü duyurmuştu. Moto Z3, FCC'nin cuma günü verdiği onay ile birlikte sonradan 5G desteği gelen ilk telefon olacak.

5G modüler eklentisinin takılması, telefona 4G'nin sunduğu 5 Gigabitlik hızdan 10 kat daha hızlı aktarım yapabilme yeteneği katmış olacak. Şu an için 5G teknolojisi ve 5G ağları her ne kadar tam olarak oturmamış olsa da Motorola'nın geleceğe yatırım yaptığını görmek sevindirici.

Teknoloji endüstrisinin liderleri, 5G'nin şirketlerin iş yapma mantığını hatta şehirlerin çalışma şeklini değiştireceği konusunda hemfikir. Çok daha hızlı aktarım süreleri sunacak olan 5G'yi öncelikli olarak kullanan şirketlerin daha fazla müşteri çekeceği, bunun neticesinde daha fazla iş yapacağı düşünülenler arasında.