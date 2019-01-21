Motorola RAZR Efsanesi Katlanabilir Telefon ile Geri Dönecek

WIPO'ya göre Lenovo, klasik bir tuşlu telefon olan Motorola RAZR'ı katlanabilir akıllı telefon konseptiyle hayata geri döndürecek.

2018 yılı, akıllı telefonların ekran/gövde oranlarının artması açısından oldukça önemli bir yıl oldu. 2019 yılı ise katlanabilir ve çerçevesiz akıllı telefonların trend haline geldiği bir yıl olacak gibi görünüyor. Samsung, Huawei gibi şirketlerin katlanabilir akıllı telefonlar üzerinde uzun süredir çalıştığı zaten biliniyor. Görünüşe göre Lenovo da Motorola markası üzerinden oldukça iddialı bir katlanabilir akıllı telefon geliştiriyor.

İlk kez 91Mobiles’ın tespit ettiği Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) onaylı 17 Aralık 2018 tarihli patent görsellerine göre Lenovo, Motorola RAZR efsanesini katlanabilir bir akıllı telefon modeli ile yeniden piyasaya sürecek. Orijinal Motorola RAZR ile benzer bir tasarıma sahip olacak cihazın önünde tek bir katlanabilir ekran bulunacak. Cihazın dışında ise katlı haldeyken de kullanımı mümkün kılan küçük bir ekran bulunacak.

Wall Street Journal’a göre Motorola’nın ilk katlanabilir akıllı telefonu 1500 dolar fiyat etiketine sahip olacak. Motorola RAZR V3’ün tasarımcılarından biri olan Paul Pierce, katlanabilir ekranlı bir RAZR’ın, Motorola’nın efsane modelini yeniden piyasaya sürmek için muhteşem bir fırsat olduğunu söyledi. Cihazın Samsung, Huawei gibi rakiplerine karşı nasıl bir performans sunacağı ise şu an için merak konusu.