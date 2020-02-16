Gelen haberlere göre Firefox’un tercih edilmesinde önemli rol oynayan bir özellik yeni dönemde olmayacak. Mozilla, yeni versiyonda eklentilere sınır getirecek gibi görünüyor.

Tarayıcı pazarında Google’ın ve Chrome’un tartışmasız hâkimiyetini ortadan kaldırma konusunda en iddialı firmalardan birisi de Mozilla ve onun tarayıcısı Firefox. Yakın zamanda Firefox yenilenerek geri dönecek.

İnternet kullanıcılarının önemli bir kısmı, adeta dört gözle Firefox’un geri dönüşünü bekliyor fakat ne yazık ki tarayıcının stabil hâli gelmeden önce tarayıcı hakkında olumsuz haberler geldi. Yeni tarayıcıda eklenti sayısı kısıtlı olacak.

Firefox’ta sınırsız eklenti dönemi bitiyor:

Şimdiye kadar Firefox kullanıcılarını en çok cezbeden özellikler arasında eklenti çeşitliliği ve serbestliği geliyordu. Uygulama yeniden yazılıp yaynlandığında ise yeni tarayıcı sadece tavsiye edilen eklenti programındaki eklentilerin kullanılmasına izin verecek.

Android Police’e göre Firefox için artık son düzenlemeler yapılıyor. Açık kaynak kodlu tarayıcının bahar aylarında piyasaya çıkması bekleniyor. Bu tarih yaklaştıkça da Firefox haberleri artıyor.

Firefox ilk olarak 100 kadar eklenti ile birlikte karşımıza çıkacak. Bu eklentilerin hepsi tarayıcıya yüklü gelmeyecek, kullanıcılar bunları kendileri seçerek yükleyecek. Şu andaki uygulamadan çok az eklenti yeni versiyona da taşınacak.

Mozilla’nın eski eklentilerle ilgili bir planı yok:

Mozilla, henüz eski eklentilerle ilgili ya da eski eklentilerin entegrasyonu konusunda bir plan olmadığını söylüyor. Yine de bu kapıların tamamen kapandığı anlamına da gelmiyor. Firefox’tan yapılan açıklamaya göre firma, gelecekte sunduğu desteği başka eklentileri de kapsayacak şekilde genişletecek.

Mozilla’dan gelen açıklamaya göre yeni versiyona taşınan eklentiler; Privacy Badger, NoScript, Facebook Container, LastPass, HTTPS Everywhere gibi popüler olan eklentiler olacak. Programda bunlara ek olarak 90 farklı eklenti daha yer alacak.

Şu anda Firefox Preview Nightly kullanan kişiler de Firefox Preview’a geçirilecek zira eski uygulamaları artık eskimiş olacak. Firefox Preview da 17 Şubat haftasında Android için Firefox Beta’ya geçirilecek.