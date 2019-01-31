Mozilla, Android İçin Yeni Tarayıcısını Resmen Duyurdu

Son dönemde birbiri ardına açıkladığı yeniliklerle dikkat çeken Mozilla, Android kullanıcıları için yepyeni tarayıcısını duyurdu.

Firefox Test Pilot uygulamasıyla hem bilgisayarda hem de mobilde yenilikleri önceden ulaştıran Mozilla, bugün itibarı ile farklı bir tarayıcıyı deneme sürecine aldı. Reference Browser isimli yeni tarayıcıyı denemek için beta programına katılmanız gerekiyor.

Aslında Reference Browser'ı, bir web tarayıcıdan ziyade farklı platformlar için farklı tarayıcılar geliştirilebilen bir koleksiyon olarak da görebilirsiniz. Nitekim Mozilla, bunun bitmemiş bir proje olduğunu dile getiriyor.

Mozilla Reference Browser Nasıl Yüklenir?