Mozilla Firefox’un 6 Kullanışlı Özelliği

Firefox birbirinden kullanışlı ancak kıyıda köşede kalmış birçok özelliğe sahip. Bizler de hem bu özelliklere yakından bakıyoruz hem de en büyük rakibi Chrome’a karşı ne durumda onu inceliyoruz. Eğer isterseniz yazının sonunda bulunan Firefox indirme bağlantılarını kullanarak tarayıcıyı kendiniz de test edebilirsiniz.

2002 yılında çıkış yaptığından beri en çok kullanılan internet tarayıcılarından biri olan Mozilla Firefox, Google Chrome’un çıkış yapmasıyla oldukça büyük oranda kullanıcısını rakibine kaptırmıştı. Yıllar süren rekabet iki tarayıcıya da çok şeyler kattı. Chrome da Firefox da özellikle “Adblock” veya VPN gibi eklentilerle zaman zaman rakibinden daha kullanışlı özellikler sundu.

Biz de bu rekabetin meyvesi olarak görülebilecek, Firefox nedir sorusunun cevabı niteliğinde, kullanıcı dostu özellikleri bir bir inceleyeceğiz. Yazının sonunda da Firefox’un en büyük rakibi Chrome ile arasındaki rekabetin ne durumda olduğunu özetleyeceğiz.

Mozilla Firefox tüyoları (Özet liste):

Mozilla Firefox klavye kısayolları

Araç çubuğu özelleştirme

Tüm parolalara hükmeden 'Ana Parola'

Donanım ivmelenmesini açarak Firefox’u hızlandırma

Firefox’un RAM kullanımını azaltma:

Sekmeler arası arama yapma

Mozilla Firefox klavye kısayolları:

CTRL + D = Önde olan sayfayı yer imlerine ekler

= Önde olan sayfayı yer imlerine ekler CTRL + T = Yeni sekme açar

= Yeni sekme açar CTRL + N = Yeni pencere açar

= Yeni pencere açar CTRL + H = Geçmişi gösterir

= Geçmişi gösterir CTRL + L = Adres çubuğunu seçer

= Adres çubuğunu seçer CTRL + I = Yer imlerini açar

= Yer imlerini açar CTRL + O = Bir dosyayı Firefox ile açar (PDF vs.)

= Bir dosyayı Firefox ile açar (PDF vs.) CTRL + Shift + T = Kapatılan sekmeleri sondan başa doğru tek tek açar

= Kapatılan sekmeleri sondan başa doğru tek tek açar CTRL + P = Açık olan sayfayı yazıcıya yönlendirir

= Açık olan sayfayı yazıcıya yönlendirir CTRL + Shift + P = Yeni gizli pencere açar

= Yeni gizli pencere açar CTRL + Shift + W = Firefox’u kapatır

= Firefox’u kapatır ALT + Sol ok tuşu = Bir önceki sayfaya döner

= Bir önceki sayfaya döner ALT + Sağ ok tuşu = Bir sonraki sayfaya geçer

= Bir sonraki sayfaya geçer F11 = Tam sayfa modunu açar ve kapatır

Mozilla Firefox da her program gibi deneyimi oldukça hızlandıran klavye kısayollarına sahip. Eğer internette gezinirken daha hızlı olmanız gerektiğini düşünüyorsanız, verdiğimiz kısayolları bir yere not ederek kısa bir sürede ezberleyebilirsiniz. Eğer şimdiye kadar kısayol kullanmadıysanız, kullanmaya başlayınca ne kadar faydalı olduklarını siz de göreceksiniz.

Araç çubuğunu özelleştirme:

Üst menünün görünmesi için ALT tuşuna basın.

tuşuna basın. Açılan menüde “ Görünüm ” sekmesine tıklayın.

” sekmesine tıklayın. Araç çubukları>Özelleştir yolunu izleyin.

Firefox araç çubuğu üzerinde özelleştirme yapmayı neredeyse sınırsız bir noktaya çekiyor. Öyle ki araç çubuğunda bulunan geri ve ileri gitme tuşlarını istediğiniz yere çekebiliyor, adres çubuğunun iki kenarına boşluk ekleyerek küçültüp büyütebiliyorsunuz. Aynı zamanda sıkça kullandığınız özellikleri her seferinde menüden seçmek yerine araç çubuğuna ekleyebiliyorsunuz.

Özelleştirme ekranının kolay bir kullanıma sahip olması büyük bir artı. Tek yapmanız gereken bu sayfada bulunan herhangi bir simgeyi araç çubuğu üzerinde dilediğiniz yere çekip bırakmak.

Tüm parolalara hükmeden “Ana parola”:

Sağ üst tarafta bulunan üç çizgiye tıklayın.

tıklayın. Açılan menüde “ Seçenekler ”e basın.

”e basın. Sol taraftan “ Gizlilik ve Güvenlik ” sekmesini seçin.

” sekmesini seçin. “ Hesaplar ve parolalar ” bölümüne inin.

” bölümüne inin. “ Ana parola kullan ” kutucuğunu işaretleyin.

” kutucuğunu işaretleyin. Açılan pencereye güçlü olduğunu düşündüğünüz bir parola girin.

Ana parola mantığını açıklayalım. Eğer sitelere giriş yaparken şifre ve kullanıcı adını hatırlama seçeneğini kullanmaktan çekiniyorsanız ancak her seferinde hem kullanıcı adını hem de şifreyi girmekten sıkıldıysanız “Ana parola” sistemi sayesinde derin bir nefes alabilirsiniz. Çünkü bu özellik sayesinde herhangi bir siteye giriş yaparken gönül rahatlığıyla bilgileri kaydedebiliyorsunuz.

Firefox’un siteler için giriş bilgilerini sakladığı bir hafızası var. Sitelere gittiğinizde eğer parola kaydetme alışkanlığınız varsa buraya başvurulup giriş kutucuklarına bilgiler yazılıyor. Ana parola özelliği de burada devreye giriyor. Firefox’ta kayıtlı bilgiler ilgili kutucuklara yazılmadan önce belirlemiş olduğunuz Ana parola soruluyor. Böylece Firefox’un üye olurken önerdiği parolaları kullanarak güvenlik endişenizi de ortadan kaldırabiliyorsunuz.

Donanım ivmelenmesini açarak Firefox’u hızlandırın:

Sağ üst kısımda bulunan üç çizgiye basarak menüyü açın.

basarak menüyü açın. “ Seçenekler ” tuşuna basın.

” tuşuna basın. “ Performans ” bölümüne kadar sayfayı indirin.

” bölümüne kadar sayfayı indirin. “ Önerilen performans ayarlarını kullan ” yazılı kutucuğun tikini kaldırın.

” yazılı kutucuğun tikini kaldırın. Yeni bir seçenek belirecek.

“ Mümkün olduğunda donanım ivmelendirmesini kullan ” yazılı kutucuğu tikleyin.

” yazılı kutucuğu tikleyin. İçerik işlem sınırını varsayılanda bırakabilirsiniz.

Mozilla Firefox oldukça hızlı bir tarayıcı olmasına karşın kimi kullanıcılar için bu hız yeterli olmayabiliyor. Eğer siz de Firefox’un olması gerekenden daha yavaş çalıştığını düşünen kullanıcılardansanız donanım ivmelendirmesini açarak biraz daha hızlı bir Firefox deneyimi elde edebilirsiniz.

Özelliği açmadan önce bilmeniz gereken bir şey var. Firefox daha hızlı çalışabilmek adına bilgisayarın gücünü daha fazla kullanacak. Yani özelliği açmak istiyorsanız önce bilgisayarınızın gücünün sınırında çalışmadığından emin olun. Bunu yapmak için “Görev Yöneticisi”nden performans sekmesine gelerek hangi parçanın yüzde kaç oranında kullanıldığına bakabilirsiniz.

Firefox’un RAM kullanımını azaltın:

Adres çubuğuna “ about:memory ” yazarak aratın.

” yazarak aratın. Açılan sayfada “Free memory” altında “Minimize memory usage” seçeneğine basın.

Her ne kadar tarayıcıyı hızlandırmak için daha fazla kaynak kullanmak çekici görünse de gerçeklik her zaman böyle olmayabiliyor. Özellikle güçlü bir bilgisayarda çalışmayan kullanıcılar Firefox’un yüksek miktarda RAM kullanımı yüzünden bilgisayarı yavaşlattığından da şikayetçi olabiliyorlar. Böyle bir durumda RAM kullanımını kısıtlayabilmek çoğu kullanıcının rahatlamasını sağlıyor.

Butonun tam olarak yaptığı işi de açıklayalım. “Minimize memory usage” tuşuna basıldığı zaman, Firefox için ayırılmış ancak kullanılmayan bellek miktarı azaltılıyor. Bu işlemi bir nevi çöp birikmiş bir odayı temizlemek olarak düşünebilirsiniz. O yüzden sebebi Firefox olan bir yavaşlama yaşadığınız her zaman bu yöntemi kullanarak yaşadığınız hız sorununu çözebilirsiniz.

Sekmeler arası arama yapın:

Adres çubuğuna ” %aramak istediğiniz kelime ” öbeğini yazın.

” öbeğini yazın. Aşağıda sıralanan sekmelerden seçim yapın.

İnternette gezinirken çok kısa bir sürede ekrana sığmayacak kadar fazla sayıda sekme açmak çokça rastlanan bir durum. Hele bir de çalışırken bu durumla karşı karşıya kalmak insanı uzun süreler alan bir sekme arayışı içerisine sokabiliyor. Mozilla Firefox geliştiricileri de bu durumun farkında olacak ki çok kolay bir şekilde istenilen sekmeyi bulmayı sağlayan bir özellik geliştirdiler.

Özelliği kullanırken aramaları nasıl yapmanız gerektiğini de hemen açıklayalım. Tek yapmanız gereken herhangi bir sekmedeyken adres çubuğuna tıklayıp, “%” işareti koyduktan sonra aradığınız sekmenin adında geçen bir kelimeyi yazmak. Sonrasında yazdığınız kelimeye sahip sekmeler, adres çubuğunun altında sıralanacak.

Mozilla Firefox güncel sürüm indir:

Eğer bir Firefox kullanıcısı değilseniz ancak verdiğimiz tüyoları gördükten sonra bir şans vermeye karar verdiyseniz, buraya tıklayarak Mozilla Firefox’u 32 ya da 64 bit olarak bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Firefox’u mobil platformda da denemek isterseniz aşağıda bulunan linkleri kullanabilirsiniz.

Firefox indir (Android):

Firefox APK indir:

Firefox indir (iPhone - iOS):

BONUS: Mozilla'ya göre Firefox vs Google Chrome karşılaştırması

İkili arasındaki rekabeti incelerken bir kullanıcının dikkatini en çok çeken detaylardan birisi, Mozilla’nın resmî internet sitesinde bu rekabete bir sayfa ayırmış olması. Sayfa maalesef Türkçe dilinde görüntülenemiyor. Biz de bu yüzden sayfada bahsedilen şeylerden kısaca özet yazmak istedik. Firefox her ne kadar ticari kaygılar nedeniyle bu sayfayı kendi lehinde özelliklerle donatmış olsa da öğrenmekte yarar var.

İlk olarak dikkatimizi çeken şey Mozilla’nın sözlerine 2008 yılında çıkış yapan Chrome’a övgüler yağdırmasıyla başlıyor olması. Sayfanın ilk cümlelerinde Chrome’un çıkış yaptığı zaman diğer tarayıcılardan daha hızlı çalışması, arayüzünün ise aksi iddia edilemeyecek şekilde iyi olduğu vurgulanıyor.

Buraya kadar Mozilla’nın Google Chrome gibi güçlü bir rakibine karşı övgüler yağdırması insanı meraklandırıyor. Ancak Mozilla asıl hamlesini yazının ilerleyen kısımlarında yapıyor. Sayfada aşağı inildikçe Mozilla’nın rakibini gizlilik çerçevesi içinde eleştirdiği net bir şekilde görülebiliyor. Bu bağlamda verilen bilgiler Firefox’un, Google Chrome’un aksine üçüncü parti tracker’ları ve kripto madenciliği yapan yazılımları engellemesi.

Sayfanın daha aşağı kısımlarında tarayıcıların sahip olduğu yardımcı yazılımlar ve verilerin farklı cihazlara taşınılabilirliği üzerinden karşılaştırmalar yer alıyor. Her ne kadar Mozilla’nın sayfasında Firefox’un daha fazla özelliğe sahip olduğu söyleniyor olsa da bu işin bir de gerçek dünyaya ne kadar yansıdığı konusu var.

Chrome ve Firefox’un geçtiğimiz yıllarda ne kadar kullanıldığı verileri incelendiği zaman ortaya çıkan sonuç şu: Google Chrome kullanıcı sayısını her geçen gün arttırırken, Firefox her geçen gün kullanıcı kaybediyor. Aradaki rekabet için en önemli olan unsur ise, Chrome’un kazandığı kullanıcıların çoğunun eski Firefox kullanıcısı olması.

Verilere açıklık getirelim. 2015 yılında internet kullanıcılarının yüzde 65’i Chrome’u tercih ederken, yüzde 20’si Firefox’u tercih etti. 2018 yılı verilerine bakacak olursak alınan ortalamada Chrome, kullanıcıların yüzde 80’lik payına sahipken, Firefox’un sahip olduğu kullanıcı sayısı yüzde 10’a geriledi. Yani Google Chrome’un arada geçen sürede kazandığı yüzde 15 kullanıcının neredeyse yüzde 10’u Firefox’a aitti.

Tabii ki bir ürünün daha çok kullanılıyor olması her zaman rakiplerinden daha iyi bir ürün olduğunu göstermez. Ancak Firefox’un Chrome’a karşı ortaya koyduğu tüm kullanıcı veri gizliliği iddialarına rağmen, rakibi karşısında her geçen gün güç kaybetmeye devam ettiği de bir gerçek.

Mozilla Firefox’un dikkat çeken 6 özelliğine yakından baktığımız yazımızın burada sonuna geliyoruz. Sizce listede Firefox’u denemeye değer kılan özellikler var mı? Chrome gerçekten Firefox’tan daha iyi olduğu için mi daha çok kullanılıyor? Eğer cevabınız evet ise, Chrome sizce Firefox’tan neden daha iyi? Cevaplarınızı yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.