MSI’ın Yeni Oyuncu Dizüstü Bilgisayarları Türkiye’de

MSI, “Stealth GS66” ve “Raider GE76” olarak isimlendirdiği üst düzey oyuncu dizüstü bilgisayarlarını Türkiye’ye getirdi. 15 Mart’a kadar da özel bir kampanya başlatan şirket, dizüstü bilgisayarı satın alanlara 600 TL değerinde Steam cüzdan kodu veriyor.

Video oyun tutkunlarına uygun donanımlar üretme konusunda yıllardır sektörün önemli isimlerinden olan MSI, yeni dizüstü bilgisayarlarını piyasaya sürdü. Dünyanın dört bir yanındaki ülkelerle Türkiye’de aynı anda piyasaya sürülen “Stealth GS66” ve “Raider GE76” isimli dizüstü bilgisayarlar, üst düzey özellikleri ile oyunseverlerin iştahlarını kabartacak gibi görünüyor.

MSI’ın Türkiye pazarında da satışa sunduğu yeni dizüstü bilgisayarlar; işlemci, RAM, işletim sistemi ve depolama alanı gibi alanlarda ortak özelliklere sahipler. GPU’lara baktığımızda ise NVIDIA’nın yepyeni ürünleri ile karşılaşıyoruz. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan, MSI’ın dikkat çeken özelliklerle donattığı yeni dizüstü bilgisayarlarına yakından bakalım.

Karşınızda Stealth GS66

MSI Stealth GS66, 15,6 inç büyüklüğünde QHD çözünürlük sunan etkileyici bir ekrana sahip. 240 Hz tazeleme oranına destek veren ekran, DCI-P3 renk uzayının da yüzde 100’ünü kapsıyor. Intel Core i7-12700H işlemciden güç alan, bu gücü de 32 GB RAM ve 2 TB SSD ile destekleyen dizüstü bilgisayar, NVIDIA GeForce RTX 3080TI Max-Q GPU ile piyasadaki en güçlü oyunları bile bana mısın demeden çalıştırabilecek potansiyele sahip. Dizüstü bilgisayarın sahip olduğu batarya ise 11 saate kadar kullanım imkanı vadediyor.

MSI’ın yeni dizüstü bilgisayarı, Steelseries tarafından tasarlanmış bir klavyeye sahip. Bu denli güçlü bir sistemin soğuk tutulabilmesi içinse üç fanlı özel bir sistemden faydalanılıyor. Tasarımıyla da teknik özellikleriyle de kendine hayran bırakan MSI Stealth GS66’nın ağırlığı ise 2,1 kilogram.

MSI Stealth GS66 teknik özellikleri:

Ekran: 15.6" QHD (2560*1440), 240Hz

İşlemci: Intel Core i7-12700H (4.70 GHz’ye kadar)

RAM: 32GB DDR5 (4800MHz)

GPU: NVIDIA GeForce RTX 3080TI Max-Q

Sabit Disk: 2TB NVMe PCIe SSD

Kamera: 30fps 720p

İşletim Sistemi: Windows 11 Home Advanced

Batarya Kapasitesi: 99Whr

Güç Adaptörü: 280W

Boyutlar: 358.3 x 248 x 19.8 mm

Ağırlık: 2,1kg

MSI Raider GE76 ise şöyle görünüyor

MSI Raider GE76 da tıpkı Stealth GS66 etkileyici bir tasarıma sahip. Ancak bu kez, 17,3 inç büyüklüğünde FHD çözünürlük sunan bir ekranla karşılaşıyoruz. sRGB renk uzayının yüzde 100’üne destek veren ekran, 360 Hz tazeleme oranı sunuyor. Intel Core i7-12700H işlemcinin tercih edildiği dizüstü bilgisayar, NVIDIA GeForce RTX 3070TI GPU ile eşleştirilmiş durumda. 32 GB RAM ve 2 TB depolama alanı bulunan dizüstü bilgisayarda da Steelseries’in tasarladığı özel klavye yer alıyor.

MSI Raider GE76 teknik özellikleri:

Ekran: 17.3" FHD (1920*1080), 360Hz

İşlemci: Intel Core i7-12700H (4.70 GHz’ye kadar)

RAM: 32GB DDR5 (4800MHz)

GPU: NVIDIA GeForce RTX 3070TI

Sabit Disk: 2TB NVMe PCIe SSD

Kamera: 30fps 1080p

İşletim Sistemi: Windows 11 Home Advanced

Batarya Kapasitesi: 99Whr

Güç Adaptörü: 280W

Boyutlar: 397 x 284 x 25.9 mm

Ağırlık: 2,9kg

15 Mart’a kadar satın alırsanız, 600 TL’lik Steam cüzdan kodu hediye

MSI’ın yeni dizüstü bilgisayarları, oyun tutkunlarını mest edecek bir de kampanya ile geldi. Bu iki dizüstü bilgisayardan bir tanesini 15 Mart’a kadar satın alıp MSI Üye Merkezi’ne kayıt yapan tüm müşteriler, dizüstü bilgisayarla ilgili yorum yazdıktan sonra 600 TL değerindeki Steam cüzdan koduna sahip olacaklar. Bu kampanya sayesinde uzun zamandır aklınızda olan oyun ya da oyunlara da sahip olma imkanı yakalayabilirsiniz.

Eğer siz de MSI’ın yeni dizüstü bilgisayarlarıyla ilgili detaylı bilgi sahibi olmak, ürünleri satın almak ve 15 Mart’a kadar devam edecek kampanyaya dahil olmak isterseniz, buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.