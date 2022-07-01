Otomobil, motosiklet ve benzeri tüm motorlu taşıta sahip olan kişilerin ödemesi zorunlu olan motorlu taşıtlar vergisi araca özel bir fiyatlandırma ile yılda iki taksit halinde ödeniyor. Yapacağınız sorgulama sonrası MTV ödemesi için kullanabileceğiniz farklı yöntemler var. Gelin MTV ödemesi nasıl yapılır sorusu üzerinden motorlu taşıtlar vergisi hakkında bilmeniz gereken detaylara yakından bakalım.

1963 kabul tarihli 167 numaralı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu kapsamında düzenlenen MTV, ülkemizde otomobil, motosiklet ve benzeri kayıtlı tüm motorlu taşıt sahiplerinin ödemesi zorunlu olan bir vergidir. Motorlu taşıtlar vergisi iki taksit halinde yılın Ocak ve Temmuz aylarında ödeniyor. MTV sorgulama işlemi sonrası borcunuzu öğrenebilir ve MTV ödemesi için pek çok farklı yöntemden birini kullanabilirsiniz.

MTV ödemesi nasıl yapılır sorusunun pek çok alternatif yanıtı var. Çünkü internet üzerinden anlaşmalı bankanızla, Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesi üzerinden ya da eski usül elle ödeme yapabiliyorsunuz. Hatta tüm vergi ödemeleri için kullanabileceğiniz bir mobil uygulama bile var. Gelin MTV ödemesi nasıl yapılır sorusu üzerinden motorlu taşıtlar vergisi hakkında bilmeniz gereken detaylara yakından bakalım.

MTV nedir, nasıl hesaplanır, MTV ödemesi nasıl yapılır?

MTV nedir?

167 numaralı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu kapsamında düzenlenen MTV yani motorlu taşıtlar vergisi, Karayolları Trafik Kanunu'na göre kayıtlı otomobil, motosiklet ve benzeri motorlu taşıtlarla Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'ne kayıtlı uçak ve helikopterlerin, ayrıca motorlu deniz taşıtlarının tabi olduğu bir vergidir.

MTV ne zaman ödenir?

Motorlu taşıtlar vergisi aynı yıl içinde iki taksit halinde ödenir. İlki 1 - 31 Ocak tarihleri arasında, ikincisi ise 1 - 31 Temmuz tarihleri arasında ödenmelidir. Belirlenen tarihler arasında ödenmeyen motorlu taşıtlar vergisi borç olarak yazılacak ve faiz işlenecektir.

MTV borç sorgulama ve MTV borç hesaplama nasıl yapılır?

Motorlu taşıtlar vergisi borç sorgulama ve borç hesaplama işlemlerini buradaki bağlantı üzerinden ulaşabileceğiniz Gelir idaresi Başkanlığı resmi internet sitesi üzerinden ya da Gelir idaresi Başkanlığı tarafından geliştirilen GİB mobil uygulaması üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. MTV borç sorgulamaları motorlu taşıt plakası ve araç sahibinin TC kimlik numarası ile yapılıyor.

MTV ödemesi nasıl yapılır?

Yöntem #1: Vergi Dairesi müdürlüklerine giderek MTV ödemesi yapma

Vergi Dairesi müdürlüklerine giderek MTV ödemesi yapma Yöntem #2: İnternet bankacılığı ya da banka şubelerinden MTV ödemesi yapma

İnternet bankacılığı ya da banka şubelerinden MTV ödemesi yapma Yöntem #3: Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesi üzerinden MTV ödemesi yapma

Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesi üzerinden MTV ödemesi yapma Yöntem #4: GİB mobil uygulaması üzerinden MTV ödemesi yapma

Yöntem #1: Vergi Dairesi müdürlüklerine giderek MTV ödemesi yapma:

Motorlu taşıtlar vergisi ödemesi yapmak için kullanabileceğiniz ilk yöntem, eski usulde size en yakın Vergi Dairesi müdürlüğüne giderek ödemeyi elden yapmaktır. Vergi Dairesi müdürlüklerinde yapılan ödemeleri nakit ya da kredi kartıyla yapabilirsiniz. Bu yöntemi uygularken yanınızda MTV ödemesi yapacağınız araç hakkında bazı belgeler getirmeniz istenebilir.

Yöntem #2: İnternet bankacılığı ya da banka şubelerinden MTV ödemesi yapma:

Vergi Dairesi müdürlüklerine gitmek yerine bankanızın size en yakın şubesine giderek de motorlu taşıtlar vergisini ödeyebilisiniz. Kim gidecek oralara derseniz bankanızın internet bankacılığını ya da mobil uygulamasını kullanarak da MTV ödemesi yapabilirsiniz. Pek çok banka bu konuda hizmet vermektedir.

Yöntem #3: Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesi üzerinden MTV ödemesi yapma:

Motorlu taşıtlar vergisi ödemek için kullanabileceğiniz diğer bir yöntem de Gelir İdaresi Başkanlığı resmi internet sitesini kullanmaktır. Sorgulama yaptıktan ödeme ekranına geçin ve kredi kartı ya da banka bilgilerinizi girerek ödeme yapın. Ancak Gelir İdaresi Başkanlığı resmi internet sitesinde belirli saatler arasında ödeme yapılıyor. Buna dikkat etmeniz gerekir.

Yöntem #4: GİB mobil uygulaması üzerinden MTV ödemesi yapma:

Elbette artık dünya değişti ve Gelir İdaresi Başkanlığının da bir mobil uygulaması var. GİB isimli bu mobil uygulama üzerinden pek çok farklı verginizi sorgulayabilir ve ödeme yapabilirsiniz. Geçmiş vergilerinizi de sorgulayabileceğiniz GİB mobil uygulaması üzerinden yapılan işlemler hakkında belge almanız da mümkün.

MTV oranları nasıl belirleniyor?

Motorlu taşıtlar vergisi oranları her yıl yeniden düzenlendiği için kesin bir oran söylemek doğru olmaz. Ancak motorlu taşıtlar vergisinin belirlenme kriterleri arasında motor hacmi, araç değeri ve yaşı ön planda. Taşıt değeri yüksek, motor hacmi geniş ve yaşı genç olan arabaların motorlu taşıtlar vergisi ücreti çok daha yüksek. 2022 Ocak MTV oranlarından örnek vermek gerekirse;

Taşıt değeri 70.600’ü aşmayan 1300 cc ve aşağısı 4 - 6 yaş MTV oranı 1.313 TL, aynı özelliklere sahip 16 ve yukarı yaşın MTV oranı 136 TL.

Taşıt değeri 177.000’i aşmayan 1601 cc - 1800 cc arası 4 - 6 yaş MTV oranı 4.445 TL, aynı özelliklere sahip 16 ve yukarı yaşın MTV oranı 483 TL.

Taşıt değeri 221.000’i aşmayan 2001 cc - 2500 cc arası 4 - 6 yaş MTV oranı 10.506 TL, aynı özelliklere sahip 16 ve yukarı yaşın MTV oranı 1.126 TL.

Taşıt değeri 442.300’ü aşan 2501 cc - 3000 cc arası 4 - 6 yaş MTV oranı 15.982 TL, aynı özelliklere sahip 16 ve yukarı yaşın MTV oranı 1.713 TL

Taşıt değeri 840.700’ü aşan 4001 cc ve yukarısı 4 - 6 yaş MTV oranı 62.633 TL, aynı özelliklere sahip 16 ve yukarı yaşın MTV oranı 4.851 TL.

MTV son ödeme tarihi ne zaman?

Aynı yılın iki döneminde iki taksit olarak ödenen motorlu taşıtlar vergisinin ilk taksidi 1 - 31 Ocak tarihleri arasında, ikinci taksidi ise 1 - 31 Temmuz tarihleri arasında ödenmelidir. Elbette bazı ayların iş günü sıralaması değiştiği için son ödeme tarihi ertesi ayın ilk günlerine kadar kalabilir. Bazı durumlarda ek süreler de belirlenebiliyor.

MTV gecikme zammı oranları nedir?

Motorlu taşıtlar vergisini ödemeniz gereken tarihler arasında ödemediğiniz zaman, ödenmeyen her ay için mevcut borca %1.6 gecikme faizi uygulanır. Gecikme faizinin durumunu ve toplam borcunuzu da MTV sorgulaması yaparken öğrenebilirsiniz.

Trafikte kayıtlı otomobil, motosiklet ve benzeri tüm motorlu taşıt sahiplerinin ödemesi gereken MTV nedir, MTV ödemesi nasıl yapılır, MTV sorgulama nasıl yapılır gibi merak edilen soruları yanıtladık ve konu hakkında bilmeniz gereken detaylardan bahsettik. Konu hakkında düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.