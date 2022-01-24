Muhabbet Kuşunun Türleri, Renkleri ve Özellikleri

Adı anılınca bile insanın yüzünde bir gülümseme oluşmasına neden olan, dünyada ve ülkemizde en popüler evcil hayvanlardan biri olan muhabbet kuşlarının aslında doğal hayatta bu kadar çok farklı rengi bulunmuyor. Gelin muhabbet kuşunun türlerine, renklerine ve özelliklerine yakından bakalım.

Kedi ve köpek gibi canlıları evde beslemek büyük bir sorumluluktur ancak kuş ve balık gibi canlılar kafeste ve akvaryumda yaşadıkları için görece daha kolay bakım şartlarına sahiplerdir. Bu nedenle dünyada ve ülkemizde pek çok kişi evinde bir kez olsun muhabbet kuşu beslemiş ya da beslemektedir. Muhabbet kuşu evcil bir hayvan olarak popüler olsa da aslında hala vahşi doğada yaşamaktadır.

Renk farklılıkları konusunda belki de en geniş yelpaze muhabbet kuşu türüne aittir. Aslında bu canlı doğada bu kadar çok farklı renk ile bulunmuyor ama insanlar tarafından çiftleştirildikçe ortaya onlarca farklı renkte canlı çıkmıştır. Tür ise aslında sanıldığı kadar çeşitli değildir. Gelin muhabbet kuşunun türlerine, renklerine ve özelliklerine biraz daha yakından bakarak bu sevimli canlı hakkındaki detayları görelim.

Muhabbet kuşu tek türe, onlarca farklı renge sahiptir:

Tür adı Latince melopsittacus undulatus olan muhabbet kuşu, dünyada budgie olarak anılmaktadır. Papağanlarla akraba olan muhabbet kuşları, 1850’li yıllardan beri evcil hayvan olarak bakılmaktadır. Ortalama ömürleri 15 yıl olan muhabbet kuşları, evcil hayvan olarak medeniyetimizde yer almış olsalar da hala vahşi muhabbet kuşları da vardır.

Muhabbet kuşu iki ana türe ayrılır; geleneksel muhabbet kuşu ve İngiliz muhabbet kuşu. Geleneksel muhabbet kuşu, Avustralya kıtasına özgü Melopsittacus sınıfına aittir ve siyah çizgili yeşil ve sarı ile mavi, yeşil ve siyah karışımı olmak üzere iki temel renk kombinasyonuna sahiptir.

İngiliz muhabbet kuşu, evcil muhabbet kuşlarına verilen isimdir. Yani aslında muhabbet kuşu türleri diye bir şey yoktur, bu kuşlar tek türdür. Ancak doğada iki temel renk kombinasyonu ile bulunan muhabbet kuşları evcilleştirilip de insanlar tarafından çiftleştirilmeye başladıkları zaman farklı renklere büründüler. Detaylandırılsa da şu an için muhabbet kuşlarının bilinen 32 renk kombinasyonu vardır.

Temel renklerine göre muhabbet kuşları ve özellikleri:

Gök mavisi muhabbet kuşu

Kobalt muhabbet kuşu

Leylak muhabbet kuşu

Gri muhabbet kuşu

Menekşe muhabbet kuşu

Beyaz muhabbet kuşu

Albino muhabbet kuşu

Açık yeşil muhabbet kuşu

Koyu yeşil muhabbet kuşu

Zeytin muhabbet kuşu

Gri - yeşil muhabbet kuşu

Sarı muhabbet kuşu

Lutino muhabbet kuşu

Gök mavisi muhabbet kuşu:

Gök mavisi muhabbet kuşu, beyaz tabanlı muhabbet kuşu varyasyonlarındandır. Herhangi bir koyu renk faktörü bulunmadığı için en açık renkli olan gök mavisi muhabbet kuşudur. Yanaklarında ve kuyruğunda koyu mavi, siyah, mor lekeler vardır.

Kobalt muhabbet kuşu:

Kobalt muhabbet kuşu, beyaz tabanlı muhabbet kuşu varyasyonlarındandır. Bu varyasyonda tek bir koyu renk faktörü hakimdir. Kobalt için gök mavisinden çok daha koyu bir mavi demek mümkün. Mor yanakları ve koyu mavi kuyruğu vardır.

Leylak muhabbet kuşu:

Leylak muhabbet kuşu, beyaz tabanlı muhabbet kuşu varyasyonlarındandır. Bu varyasyonda mavi ve leylak olmak üzere iki koyu renk faktörü baskındır. Mavimsi leylak rengi gri ile karıştırılabilir. Leylak muhabbet kuşunun griye göre çok daha parlak mor yanakları ve çok daha parlak mavi kuyruğu vardır.

Gri muhabbet kuşu:

Gri muhabbet kuşu, beyaz tabanlı muhabbet kuşu varyasyonlarındandır. Mavi renk faktörünün kaybolması ile gri renk baskın hale gelir. Bazılarının kuyruk tüyleri siyaha yakın olabilir. Mor yanak lekeleri vardır.

Menekşe muhabbet kuşu:

Menekşe muhabbet kuşu, beyaz tabanlı muhabbet kuşu varyasyonlarındandır. Bu renk varyasyonu çiftleştirildiğinde en çok farklı rengi verecek olandır. Yeşil ve mavi koyu renk faktörü üzerine menekşe muhabbet kuşu ortaya çıkabilir ancak en bilinen mavi olandır.

Beyaz muhabbet kuşu:

Beyaz muhabbet kuşu, beyaz tabanlı muhabbet kuşu varyasyonlarındandır. Bu renk varyasyonunun herhangi bir koyu renk faktörü yoktur. Beyaz muhabbet kuşunun yanağı ve kuyruğu da beyazdır. Bazen bazı noktalarda sarı tonları görülebilir.

Albino muhabbet kuşu:

Albino muhabbet kuşu, beyaz tabanlı muhabbet kuşu varyasyonlarındandır. Beyaz muhabbet kuşunda baskın olmasa bile renk pigmentleri varken albino muhabbet kuşu hiçbir renk pigmentine sahip değildir. Ancak tüy altı görünmeyen kısımlarda renk olabilir.

Açık yeşil muhabbet kuşu:

Açık yeşil muhabbet kuşu, sarı tabanlı muhabbet kuşu varyasyonlarındandır. Açık yeşil, geleneksel muhabbet kuşunun doğal renklerindendir. Hiçbir koyu renk faktörü bulunmadığı için parlaktır. Derinine inildiği zaman yeşil rengi oluşturmak için gerekli mavi ve sarı faktörlere sahip olduğu görülür.

Koyu yeşil muhabbet kuşu:

Koyu yeşil muhabbet kuşu, sarı tabanlı muhabbet kuşu varyasyonlarındandır. Bu varyasyonda yeşili daha derin ve koyu hale getiren bir koyu renk faktörü hakimdir. Yanak lekeleri ve kuyrukları koyu menekşe rengindedir.

Zeytin muhabbet kuşu:

Zeytin muhabbet kuşu, sarı tabanlı muhabbet kuşu varyasyonlarındandır. Bu varyasyonda iki koyu renk faktörü hakimdir, bu nedenle en koyu yeşil renk zeytin muhabbet kuşundadır. Mor yanak lekeleri, koyu mavi kuyruğu ve çok daha lekeli tüyleri vardır.

Gri - yeşil muhabbet kuşu:

Gri - yeşil muhabbet kuşu, sarı tabanlı muhabbet kuşu varyasyonlarındandır. Zeytin muhabbet kuşu ile gri - yeşil muhabbet kuşu, yanak ve kuyruk renkleri ile ayrılır. Gri - yeşil muhabbet kuşunun gri - mavi yanakları ve siyaha yakın kuyruğu vardır.

Sarı muhabbet kuşu:

Sarı muhabbet kuşu, sarı tabanlı muhabbet kuşu varyasyonlarındandır. Sarı muhabbet kuşu neredeyse bir civcive benzer ve başka herhangi bir renk pigmenti taşımaz. Derinine inildiği zaman bazı parlak yeşil tüylerle karşılaşılabilir.

Lutino muhabbet kuşu:

Lutino muhabbet kuşu, sarı tabanlı muhabbet kuşu varyasyonlarındandır. Beyaz tabanlı varyasyonun albinosu, sarı tabanlı varyasyonda lutinodur. Parlak beyaz ve parlak gümüş ile beraber parlak sarı renktedir.

En sevilen evcil hayvanlardan olan muhabbet kuşu türlerini, renklerini ve özelliklerini anlatarak bu sevimli canlıyı biraz daha yakından tanıdık. Çiftleşme ile varyasyonlar birleştirilebildiği için temel renkler dışında daha pek çok farklı renk kombinasyonu ile karşılaşmak mümkün.