Evde Elektrikli Araç Şarj Etmek Yasaklandı mı? Resmî Açıklama Geldi!

Evde elektrikli araç şarj etmenin yasaklandığı ve ceza uygulanacağı iddiaları yalanlanarak düzenlemenin güvenlik amaçlı olduğu açıklandı.

Sosyal medyada son günlerde yayılan "evlerde elektrikli araç şarj etmenin yasaklandığı, mevcut cihazların söküleceği ve fahiş cezalar uygulanacağı" yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı açıklandı.

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Yapılan bilgilendirmede, ev veya site otoparklarında araç şarj edilmesine yönelik herhangi bir kısıtlama ya da yasaklamanın kesinlikle bulunmadığının altı çizildi. Düzenlemelerin tek amacının; çok katlı binalarda izinsiz ve teknik standartlara aykırı yapılan tesisat müdahalelerini engellemek, olası yangın ve kaza risklerinin önüne geçerek can ile mal güvenliğini korumak olduğu belirtildi.

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Güvenlik ve kurulum şartlarına da değinildi

İkiden fazla bağımsız bölümü bulunan binalarda şarj ünitesi kurulumu belirli kurallara bağlandı. Buna göre şarj cihazları; bina yönetiminin bilgisi dâhilinde, gerekli izinler alınarak ve ihtiyaç hâlinde proje tadilatı yapılarak onaylı projeye uygun şekilde monte edilmek zorunda.

Gündeme gelen yüksek cezaların ise araç şarj etme eyleminden değil; sayaç dışı bağlantı, kaçak veya usulsüz elektrik kullanımı gibi hâlihazırda yürürlükte olan mevcut mevzuat ihlallerinden kaynaklandığının altı çizildi.