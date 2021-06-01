Deniz Salyası Araştırması Yönergesi Mecliste Reddedildi

Aylardır Türkiye ve dünya gündeminde olan deniz salyası sorunu, bugün meclise taşındı. Sorunun nedeninin araştırılması için sunulan önerge, oy çoğunluğuyla reddedildi.

Bildiğiniz üzere Marmara Denizi’ni etkisi altında bırakan müsilaj sorunu, aylardır çözülememekle beraber artış göstermeye devam ediyor. Birçok belediye, şu ana kadar defalarca kendi sahillerindeki deniz salyası kitlelerine el atarak çevreyi temizleme çabasında bulundu. Fakat sorunun ana kaynağı olan çevre kirliliği çözülmediğinden dolayı bu kitleler oluşmaya devam etti.

Marmara Denizi’nin kirletilmeye devam edilmesinden dolayı bugün, konu meclise taşındı. Müsilaj sorununun nedeninin araştırılması için sunulan önerge, oy çoğunluğuyla reddedildi

‘Marmara’daki deniz salyasının nedeni araştırılsın’ önerisi, oy birliğiyle reddedildi

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Marmara Denizi’ni saran deniz salyasının ortaya çıkış nedeni genelde erken artan sıcaklıklar olsa da uzmanlar, bu sefer konunun deniz kirliliği olduğunu defalarca belirtti. Şu ana kadar yüzeydeki müsilaj tabakasını temizlemek dışında herhangi bir çalışma gerçekleşmedi.

Uzmanların soruna köküne inilmesi gerektiği uyarısı, bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne taşındı. Tüm dünyada ‘Marmara Ölüyor’ başlıklarıyla gündeme gelen müsilaj sorununun araştırılması, milletvekillerince önerildi. Ancak öneri, AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi. Milletvekili Ali Şeker’in olay üzerine Twitter’dan paylaştığı gönderiye binlerce Twitter kullanıcısından tepki yağdı.

Müsilaj kitleleri, geçtiğimiz haftalar boyunca birçok sahile ulaştı. Bu sahillerden belediye ekiplerince temizlenen deniz salyası, defalarca kıyılara vurmaya devam etti. Çevre koruma çalışmaları yürüten birçok kurum ve vakıftan yetkililere çağrılar yapıldı, birçok üniversiteden uzman isim durumun ciddiye alınması gerektiği konusunda açıklamalarda bulundu.