Sputnik V'nin Türkiye'de Üretimi İçin Anlaşma İmzalandı

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDFI), koronavirüse karşı geliştirilen Sputnik V aşısının üretimi için bir Türk şirket ile sözleşme imzalandığını açıkladı. Yapılan anlaşmanın ardından Türkiye, Rus Sputnik V aşısının üretileceği 7. ülke olacak.

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüse karşı ilk aşıyı tescillediğini geçtiğimiz aylarda duyuran Rusya, aşının yurt dışında üretimi için çalışmalara devam ediyor. Bu kapsamda Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDFI), koronavirüse karşı geliştirilen Sputnik V aşısının üretimi için bir Türk şirket ile sözleşme imzalandığını açıkladı.

Rus Interfax ajansından aktarılana göre RDFI, bugün yaptığı açıklamada aşının üretimi için gereken teknolojinin Türkiye'ye transferi sürecinin başladığını belirtti. Sputnik V aşısının ülke dışında pazarlanmasından sorumlu olan RDIF, daha önceleri Güney Kore, Çin, Hindistan, Brezilya, Belarus ve Kazakistan'daki üreticilerle de anlaşmaya varmıştı.

Rus koronavirüs aşısı Sputnik V, Türkiye'de üretilecek:

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile Soçi'de gerçekleştirilen ortak basın toplantısında, "Sputnik V aşısı konusunda Sağlık Bakanlarımız mutabakat imzaladı. Bazı bilgiler talep edildi ve Sağlık Bakanımız bu bilgilerin Rusya'dan geldiğini söyledi. Burada hedef sadece aşının alınması değil, Türkiye'de de ortak bir şekilde üretilmesidir" açıklamasında bulunmuştu.

Ülkede Gamaleya Enstitüsü tarafından geliştirilen ve geniş çapta uygulanmaya başlayan ilk aşı olan Sputnik V'nin Faz 3 teslerinin tamamlanması sonrası etkinlik oranının yüzde 90'ın üzerinde olduğu açıklanmıştı. Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu, 22 bin 714 gönüllü üzerinde yapılan testler sonucu etkinlik oranının %91,4, ağır vakalarda ise %100 etkili olduğunu söylemişti.

RDIF Başkanı Kirill Dmitriev, geçen hafta yaptığı açıklamada Sputnik V aşısının onayı için önümüzdeki şubat ayında Avrupa Birliği'ne başvurunun planlandığını belirtmiş aşının hakem denetimli sonuçlarının ise yakında duyurulacağını bildirmişti.