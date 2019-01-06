Geçmişte müzik dinlemek için walkmanler, CD Playerlar daha sonraki yıllarda ise mp3 çalarlar tercih edilirdi. Artık akıllı telefonlar sayesinde müzik her zaman yanımızda. Bu deneyimi daha keyifli hale getirmek için ise birçok uygulama mevcut.

Müzik hayatlarımızın vazgeçilmez birer parçası, klasikleşen deyimle "Ruhun gıdası". Akıllı telefonlarımız ise artık yanımızdan bir saniye bile ayırmadığımız cihazlar haline geldi. Bütün işlerimizi telefonlarımız üzerinden halledebilirken, öte yandan da keyif aldığımız tüm aktiviteler de cebimizin içinde. Hareket halinde, iş yerinde, sporda aktif olarak müzik dinlemeyi tercih eden milyonlarca insan var. Bu nedenle son zamanlarda kullanıcının müzik deneyimini arttırmak için çeşitli uygulamalar piyasaya sürülüyor. Bugün, Android kullanıcılarının müzik keyiflerini arttıracak uygulamaları sizlerle paylaşıyoruz.

1. Lark Player

Lark Player'ın listenin birinci sırasında omasının nedeni, sayısız kişiselleştirilebilme özelliğine ve bunun yanında şu anda müzik uygulamaları arasında yer alan en geniş müzik listelerine sahip olması. Uyku zamanlayıcısı gibi daha birçok ekstra özelliği ile kullanıcıyı düşünen uygulama, en popüler Android müzik uygulaması olmayı başarıyor.

2. Pulsar Music Player

En beğenilenler listesine ikinci sıradan giren Pulsar uygulaması da kullanıcıya birçok özellik sunması nedeniyle popülerliğini koruyor. Ekrana şarkı sözlerini getirebilme özelliği, hızlı şarkı geçişleri, çalma hızı ayarları, sesli komut gibi farklı seçenekleri kullanıcılara sunan uygulama, Chromecast ve Android Auto'da da kullanılabiliyor.

3. AudioVision Music Player

AudiVision uygulamasını farklı kılan, dinlediğiniz şeyi görebilmeniz. Kişiselleştirilebilen onlarca farklı görsel efekti ile dinlediğiniz müziği farklı efektlerle ekranınızda görebileceksiniz.

4. AIMP

AIMP'i rakiplerinden ayıran şey, kullanıcıya kolay kullanımlı ve biraz da nostaljik bir arayüz sunuyor olması. Diğer müzik uygulamalarında olduğu gibi farklı türlere, sanatçı isimlerine, listelere göre arama yapma özelliklerini de barındıran uygulama, tüm formatlardaki ses dosyalarını destekliyor.

5. n7player

Müzik deneyimini görsellikle buluşturan bir uygulamada "n7player" oluyor. Uygulamanın farkı, kullanıcıya müzik kütüphanesini görsel olarak, albüm kapaklarıyla birlikte sunuyor olması. Seçeceğiniz albümün üzerine tıkladığınızda ise o albümde yer alan parçaların listesi açılıyor.

6. Pi Music Player

Şimdiye kadar tanıtmış olduğumuz uygulamalar arasında, kişiselleştirilebilme özelliğinin en yoğun olduğu uygulama Pi Music Player oluyor. Oldukça detaylı özelliklere ve farklı temalara sahip uygulamayı farklı kılan özelliği ise dilediğiniz şarkının, istediğiniz bir bölümünü keserek, telefonunuza zil sesi yapma imkanı tanıyor olması.

7. Audio Beats Music Player

Uygulama farklı temalar, akıllı listeler, şarkı sözlerini izleyebilme gibi bir çok özelliğinin yanı sıra müzik deneyimini harika bir boyuta taşıyan ses dengeleyici bir sisteme sahip. Aynı zamanda 35 farklı dil seçeneğini destekleyerek, kullanım kolaylığı açısından ön sıralarda yer alan bir uygulama oluyor.

8.Musicolet Music Player

Kullanıcılar daha fazla özellik ve seçenek istiyor olsalar da zaman zaman kullanım zorluğu kişileri uygulamalardan soğutabiliyor. İşte musicolet tam da bu kitleyi hedef alıyor. Basit kullanıcı arayüzü ve hiç de karmaşık olmayan seçenekleri ile sadece kaliteli müzik dinlemek isteyen Android kullanıcıları için harika bir seçenek.

9. Phonograph

Phonograph, Android müzik uygulamaları arasında gelmiş geçmiş en estetik uygulama. Görsel olarak tasarım yapmak için oldukça fazla şansınızın olduğu uygulamanın kullanımı bir o kadar da kolay. Aynı zamanda Last.fm üzerinden müzik dinleme imkanı da tanıyan uygulama, müzik ve tasarımı birlikte sevenler arasında oldukça popüler.

10. BlackPlayer Music Player

Kullanıcılarına 5 farklı ekolayzer seçeneği sunan uygulamanın temelinde minimalist bir yaklaşım yatıyor. Adından da belli olacağı üzere siyah bir tema üzerine kuurlmuş olan uygulamanın, ara yüzü de sade bir tasarıma sahip. Özellikle ışıklı ekrana bakmaktan hoşlanmayanlar arasında oldukça tercih edilen bir uygulama olan BlackPlayer Music Player listemizin en son sırasında kendisine yer buluyor.

Sizler de birer müzik tutkunu ve Android kullanıcısıysanız, bu uygulamaları denemenizi ve bu soğuk günlerde ruhunuza iyi gelecek parçalarla içinizi ısıtmanızı tavsiye ederiz.