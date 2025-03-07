Huawei, MWC 2025’te Watch D2, Mate X6 ve Mate XT gibi yeni nesil ürünleriyle toplam 26 ödül kazandı. İşte etkinlikte öne çıkan ürünler.

Huawei, MWC 2025'te tanıttığı ürünlerle toplamda 26 ödül kazandı. Akıllı telefonlardan katlanabilir cihazlara, akıllı saatlerden ses teknolojilerine kadar birçok alanda yeni nesil ürünlerini duyuran şirket, etkinliğin öne çıkan isimlerinden biri oldu.

Huawei, bu yılki MWC 2025'e adeta damgasını vurdu. Marka, etkinlikte tanıttığı akıllı telefonlardan katlanabilir cihazlara, akıllı saatlerden ses sistemlerine kadar birçok yenilikle toplamda 26 ödül almayı başardı. Gelin, Huawei’nin fuarda dikkat çeken ürünlerine yakından bakalım.

Huawei Watch D2 ve Mate serisi ödülleri topladı

Huawei, etkinlikte Watch D2 akıllı saatiyle öne çıktı. Watch D2, bilekten tansiyon ölçümü, EKG analizi ve nabız takibi gibi kapsamlı sağlık özelliklerine sahip. Türkiye’de de satışa çıkan saat, yüksek sağlık takibi yetenekleriyle kısa sürede tüketicilerden büyük ilgi gördü.

Şirket ayrıca Mate X6 ve Mate XT katlanabilir telefon modellerini de tanıttı. Mate X6, dayanıklı ekran teknolojisi, yüksek çözünürlüklü çift OLED ekran ve profesyonel kamera sistemi gibi özellikleriyle dikkat çekti. Mate XT ise üç katlanabilir yapısıyla farklı kullanım şekillerine uyum sağlıyor.

Huawei'nin MWC 2025'te aldığı ödüller, şirketin farklı ürün kategorilerinde sunduğu yenilikçi çözümlerin tüketiciler ve teknoloji sektörü tarafından takdir edildiğini gösteriyor. Türkiye pazarında da satışa sunulan ürünlerin performansı, önümüzdeki dönemde netleşecek.