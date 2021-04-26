Üzerinde Pokemon Company CEO'su Tsunekazu Ishihara'nın olduğu, oldukça nadir bulunan bir Pokemon kartı, açık artırmada satışa sunuldu. 500 dolar ile açılış yapılan kartın satışı, yaklaşık 240 bin dolarlık bir teklif ile gerçekleşti.

Artık üretilmeyen, piyasada eşine rastlanmayan nadir kartların, tasoların ve figür gibi eşyaların uçuk rakamlara alıcı bulduğu haberlerle sık sık karşılaşıyoruz. Harcayacak parası olan koleksiyonerler tarafından havada kapılan bu eşyalar bazen öyle rakamlara satılıyor ki anlam vermek güçleşiyor.

Geçtiğimiz günlerde tam da böyle bir açık artırma gerçekleştirildi. Üzerinde Pokemon Company'nin CEO'su Tsunekazu Ishihara'nın olduğu bir Pokemon kartı, satışa sunuldu. 500 dolarlık bir fiyat ile başlayan açık artırmada gelen 31 teklif sonrası 247 bin 230 dolarlık teklif verildi ve bu nadir kart oldukça yüksek bir fiyata satılmış oldu.

Kart, CEO'nun 60. yaş günü için tasarlanmıştı:

Üzerinde nadir pokemonların olduğu ve üretildiği dönemde zaten nadir olarak karşımıza çıkan kartların da benzer şekilde satıldığı olmuştu. Bu kartı özel kılan ise kartın 2017 yılında CEO Ishihara'nın 60. yaş günü şerefine özel olarak sınırlı sayıda üretilmesi ve yalnızca çalışanlara dağıtılması. Kartın üzerinde CEO'nun bir çiziminin yanında Rotom isimli hayalet/elektrik türündeki Pokemon ve bir Master Ball bulunuyor. Bir diğer önemli detay ise kartın CEO tarafından imzalanmış bir kopya olması.

Pokemon kartlarında rekor ise çok daha yüksek. Yalnızca 20 kopyası olduğu bilinen ve 250 bin dolara alıcı bulan 'Pokemon Illustrator' kartının ikinci sırada yer aldığı listede, 350 bin dolara alıcı bulan Charizard 1st Edition kartı ise liderliği elinde tutuyor.