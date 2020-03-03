NASA'da Çalışmış Bilim İnsanı, Satürn Emojilerine Not Verdi

Daha önce NASA'da çalışmış bir bilim insanı olan James O’Donoghue, sosyal medya platformlarıyla kimi işletim sistemlerinde yer alan Satürn emojilerine not verdi. O’Donoghue'un listesinde Twitter, WhatsApp ve Google gibi devler var.

Mesajlaşma programlarında günlük olarak belki de en çok kullandığımız karakterler emojiler olarak karşımıza çıkıyor. Peki bu emojilerin gerçeğe ne kadar yakın olduğunu merak ettiniz mi? Eski bir NASA'da çalışanı olan, şimdiyse JAXA'da görev yapan bilim insanı James O’Donoghue; sosyal medya platformları, mesajlaşma uygulamaları ve işletim sistemlerindeki Satürn emojilerine not verdi.

Twitter hesabından WhatsApp, Apple, Facebook, Google, Microsoft ve Twitter'daki Satürn emojilerinin gerçek Satürn'e benzerliğini kıyaslayan O’Donoghue, başka gezegenlerde, hatta Güneş'te bile halka bulunabileceği gerçeğini göz ardı edip, emojilerin Satürn'ü temsil ettiğini varsayarak yola çıktı. Peki James O’Donoghue'nun listesinde birinciliği kim elde etti? İşte Satürn emojilerinin gerçekçilik sıralaması:

1. WhatsApp:

"Satürn'ün bantlı yapısı harika görünüyor, renklerdeki bozukluk affedilebilir. Halkaların 3 ana bölümü (A, B, C) güzelce gösterilmiş. Hoş bir şekilde gölgelendirilmiş, boşluksa mükemmel! Eğim, 26,7 derece olmalı, tam olarak 26,7 dereceye yakın ölçüldü!!"

2. Apple:

"Satürn'ün bulut tepesindeki altın satısı gölgeleri yakalamakla iyi iş çıkarılmış, bu kesinlikle ünlü kutup altıgenini gösteriyor. Atmosferin genel galibi! Halkalardaysa, Cassini bölgesi (boşluğu) dâhil iyi iş çıkarılmış ancak biraz geniş olmuş. Eğim 26,7 derece yerine 45 derece."

3. Facebook:

"Atmosfer fena değil, belki biraz fazla renkli; şeritler makul. Kutup altıgeni yok. Halkalarda Cassini bölgesi (boşluğu) var ancak bu sefer biraz dar. Fazladan boşluk güzel olsa da halkalar Satürn'e çok yakın. Eğim 26,7 derece değil, 22 derece, çok yakın!"

4. Google:

"Satürn'ün kuşaklı yapısı iyi gösterilmemiş. Bunun yerine alışılmadık ince bir görüntü, kutup altıgeni olmadan sergilenmiş. Halklarda hiç boşluk yok, yeterince geniş değiller. Eğim 46 derece, gerçekte 26,7 derece!"

5. Microsoft:

"Bu basit bir Satürn ancak kuşaklı yapısı en azından düzenli bir şekilde gösterilmiş. Renkler rahatsız edici. Halklarda boşluk yok, yeterince geniş değil, ayrıntı yok. En azından Google'ınki halka yapısını gösteriyordu. Eğim 25 derece, 26,7'yle kıyaslanınca çok iyi."

6. Twitter:

"En rahatsız edicisi... Sol üste giden kuzey bandı nerede? Kendi şeridinde (enleminde) kalmalıydı! Sanki gezegen halklardan ortaya çıkmış gibi gösteriyor! Halkalar - Bu ne cüret, simetriyi göstermeliydi! Eğim, 25 derece, 26,7 derece olmalıydı, çok iyi."