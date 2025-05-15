NASA'dan araştırmacılar, Japonya'daki bilim insanlarıyla birlikte süper bilgisayarlar kullanarak Dünya'daki yaşamın tam olarak hangi yılda sona ereceğini hesapladı. Sonuçlarda beklenenenden erken bir tarih ortaya çıktı.

Uzayda yer alan her şeyin sonu olduğu gibi bir gezegen olan Dünya’nın da bir gün sonu gelecek. Peki tam olarak ne zaman? NASA, bu konuda bir çalışma gerçekleştirdi ve Dünya’daki yaşamın ne zaman sona ereceğine dair bir hesaplama yaptı. Tahminler, beklenenden de erken olabileceğini gösterdi.

NASA araştırmacıları, bu hesaplamayı yaparken Japonya’da bulunan Toho Üniversitesinden bilim insanlarıyla birlikte çalıştı. Araştırmacılar, çalışmada hesaplamayı yapmak için süper bilgisayarlar kullandı.

Dünya’daki yaşam 1 milyar yıl sonra sona erecek

Süper bilgisayarlar, dünyadaki yaşamın sona erişini modellemede kullanıldı ve hesaplama yapılmasına yardımcı oldu. Hesaplamalar sonucunda, gezegenimizdeki yaşamın 1.000.002.021 yılında tamamen sona ereceğine ulaşıldı. Yani 1 milyar yıl sonra Dünya’da canlı kalmayacak.

Tabii ki bu gerçekten çok uzun bir süre ancak araştırmacılara göre beklenenden daha yakın bir tarih. Dünya’daki yaşamın sona erme sebebinin tamamen Güneş’in yaşam süresine bağlı olduğunu da eklemişler. Gelecek milyonlarca, milyarlarca yıl boyunca Güneş ısınmaya devam edecek, bu da Dünya’daki yaşamı imkânsız yapacak. Araştırmacılar, 1 milyar yıl sonra en dayanıklı canlının bile gezegende hayatta kalamayacağını düşünüyor.

Dünya’daki insan yaşamı daha kısa sürede bitebilir

Peki insan yaşamı? Uzmanlara göre insanların Dünya’daki yaşamının sona ermesi bundan daha erken olabilir. Güneş’in ısınmasıyla Dünya atmosferinin tamamen değişecek olması; oksijenin düşüşü, kötü hava kalitesi ve sıcaklıklarda artışa neden olacak. Bu da insan yaşamının sona ermesine neden olabilir. İnsan yaşamıyla ilgili bir tarih verilmediğini belirtelim.

Bu çalışma, Dünya’daki yaşamın öyle bir günde yok olmayacağını gösteriyor. Bunun yerine yavaş yavaş, milyonlarca yıl süren bir süreçte yok olacak. Tabii ki insan yaşamı teknolojik gelişmelere de bağlı. Gelecekte insanların farklı bir gezegene yerleşme ihtimalinin yüksek olması nedeniyle insan ırkı, çok daha uzun süre nesli tükenmeden yaşayabilir.