Gezegenlerin kimisinin sıcaklığı neredeyse 500 dereceye ulaşırken kimisininki -214 dereceye kadar düşebiliyor. Tüm gezegenlerin sıcaklıklarını tek tek öğrenmeye ne dersiniz?

Güneş Sistemi’nin içindeki her gezegenin kendine özgü, büyüleyici özellikleri var. Sıcaklıkları bile birbirlerinden çok farklı.

Peki hiç, bu sıcaklıkların ortalama ne seviyelerde olduğunu düşünmüş müydünüz?

Güneş’e en yakın gezegen olan Merkür ile başlayalım.

Merkür, aşırı sıcaklık dalgalanmalarıyla biliniyor. Güneş'e bakan tarafında sıcaklık 430°C'ye kadar çıkarken karanlık tarafında -180°C'ye kadar iniyor.

Bu büyük fark, Merkür'ün ince atmosferinin ısıyı tutamamasından kaynaklanıyor. Güneş'e yakınlığı sebebiyle yoğun bir ısıya maruz kalıyor fakat atmosfer eksikliği nedeniyle bu ısıyı koruyamıyor.

Sıcaklığı Merkür’den bile yüksek olan Venüs ile devam edelim.

Venüs, Güneş Sistemi'nin en sıcak gezegeni olarak biliniyor. Yüzey sıcaklıkları 470°C'yi aşabiliyor. Güneş'ten gelen ısı, gezegenin atmosferinde hapsoluyor ve yüzeyin sürekli olarak kavrulmasına yol açıyor.

Yaşayabilme ihtimalimizin en yüksek olduğu Mars’ta durumlar nasıl?

Mars, ortalama -60°C'lik yüzey sıcaklığıyla epey soğuk bir gezegen. İnce atmosferi ve Güneş'ten uzaklığı nedeniyle sıcaklık dalgalanmaları var. Kutuplarda sıcaklık -125°C'ye kadar düşebilirken ekvator bölgelerinde yaz aylarında 20°C'ye kadar çıkabiliyor.

Sıra, Güneş Sistemi'nin en büyük gezegeni olan Jüpiter’de.

Jüpiter’in atmosferinin üst katmanlarında sıcaklık -145°C civarında ancak gezegenin derinliklerine inildikçe basınç ve sıcaklık artıyor. Çekirdeğindeki sıcaklığın 24.000°C'yi aştığı tahmin ediliyor.

Satürn’e gelecek olursak…

Satürn’ün ortalama sıcaklığı -178°C civarında. Halkalarıyla ünlü olan bu gezegen, Güneş'ten uzaklığı yüzünden oldukça soğuk. Gezegenin halkaları da sıcaklık üzerinde önemli bir etkiye sahip çünkü Güneş ışınlarını yansıtıyor ve soğukluğu artırıyor.

Bir diğer soğuk gezegen, Uranüs.

Uranüs’ün ortalama sıcaklığı -224°C. Gezegenin eksen eğikliği de sıcaklık dağılımını etkileyerek uzun süren mevsimsel değişimlere neden oluyor.

Güneş’e en uzak gezegen olan Neptün, tahmin edebileceğiniz üzere çok soğuk.

Neptün, ortalama -214°C'lik sıcaklığa sahip. Buz devi olarak sınıflandırılan Neptün, Güneş'ten gelen ısıyı çok az alıyor. Bir de gezegenin atmosferindeki şiddetli rüzgârlar ve fırtınalar, sıcaklık dağılımını etkiliyor.

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