NASA Alternatif Enerji Sistemini Ay'a Taşıyacak

NASA ve bir Amerikan enerji laboratuvarı Ay’da kullanılabilecek bir güç sistemi projesi gerçekleştiriyor. Ay’da gerçekleşecek görevler için oldukça önemli olan bu sistemin taşınabilmesi için uzay şirketlerinden teklif bekleniyor.

Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) ve ABD Enerji Bakanlığı’na bağlı Idaho Ulusal Laboratuvarı Ay'da gerçekleşecek görevlerde kullanılmak üzere güneşten bağımsız bir güç kaynağı oluşturmak için birlikte çalışıyor. Ancak bu alternatif güç sisteminin Ay’a nasıl taşınacağı ve yerleştirileceği henüz bilinmiyor.

Projede görevli bilim insanları, nükleer gücü kullanılabilir elektrik enerjisine dönüştürecek bu reaktör sisteminin geliştirildikçe her türlü uzay araştırmalarında kullanılabileceği düşünüyor.

Sistem 10 yıl boyunca enerji sağlayacak

Güç sistemi projesi uranyum yakıtlı bir reaktör çekirdeğini, nükleer gücü dönüştürebilen sistemi, reaktörü serin tutmak için gerekli bir termal yönetim sistemini ve en az 40 kiloWatt (kW) sürekli enerji sağlayan dağıtım sistemini içeriyor. Ay ortamında 10 yıl boyunca elektrik gücü sağlayacak bu nükleer enerji santralinin Dünya’dan Ay’a fırlatılabilmesi için 6000 kilogramdan fazla olmaması ve 6 metre uzunluğunda, 4 metre çapındaki bir silindirin içine sığması gerekiyor. Projenin ilk tasarımı için uzaya taşıma tekliflerinin 19 Şubat’a kadar NASA’ya sunulması gerekiyor.

Proje lideri Sebastian Corbisiero, Ay’da kurulacak olan yüksek güçlü enerji sisteminin uzay araştırmalarında hayati bir adım olduğunun altını çizdi. Projenin Ay’da kullanılması mümkün olursa, Mars’ta da kullanılacağını açıklandı. NASA’nın Uzay Teknolojisi Müdürlüğü’nden Jim Reuter, alternatif güç sistemlerinin Ay ve Mars için çok önemli olduğunu ve Dünya’da kullanılmasının da teşvik edilmesini beklediğini açıkladı.