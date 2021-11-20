Mars’ta Kurulan Koloniler Kafalarına Göre Hareket Edebilir

Yeni bir araştırma, uzay görevleri sırasında geç sağlanan iletişimden dolayı Mars kolonilerinin kendi bildikleri gibi hareket edebileceğini iddia ediyor. Rusya’da yapılan bu araştırma 120 gün boyunca test ekibinin sergilediği davranışları kayıt altına aldı.

Uzay yarışının hiç olmadığı kadar hız kazandığı bu dönemde yeni bir araştırma Mars’ta kurulacak koloniler hakkında ilgi çekici bir iddiada bulunuyor. Rusya’da yapılan ve ‘Project Sirius’ olarak adlandırılan araştırmada yer alan ekibin 120 gün boyunca ‘koloni’ şartları altındaki davranışları ve karar verme yöntemleri incelendi. ‘İniş operasyonları’ ve ekibin yaşam alanı olacak ‘basınçlı odalar’ gibi Mars görevinin parçaları da testte yer aldı. Fakat asıl araştırılan konu; görev ekibinin görev kontrol merkezi ile olan iletişimiydi.

Uzay araştırmalarının en önemli parçalarından biri olan iletişim, Mars gibi diğer gezegenlere yapılacak görevlerde aşılması güç bir engel oluşturuyor. Bunun sebebiyse görev kontrol merkezinden iletilen bir mesajın görev ekibi tarafından daha geç alınması. Durum böyle olunca görev sırasında verilmesi gereken kararların görev ekibinin kendileri tarafından verilmesi gerekebiliyor. Yapılan bu araştırmada da görev ekibinin bir süre sonra kendi aralarında çalışarak görev kontrol merkezinin talimatlarını beklemedikleri tespit edilmiş.

Mars’taki koloniler kendi başlarına hareket etmeye başlayabilir:

Moskova Havacılık Enstitüsü ve Rus Bilimler Akademisi üyesi Dmitry Shved, yaptıkları araştırmayla ilgili şu ifadeleri paylaştı; “Ekip üyeleri farklı kişiliklere, cinsiyetlere ve kültürlere sahip olmalarına rağmen görev sırasındaki iletişim karakteristikleri giderek daha da benzer hale geldi. Bu durumun getirdiği eksilerden biriyse görev kontrol merkezi, ekibin sorunlarını ve ihtiyaçlarını algılamada sorunlar yaşıyor. Bu da destek sunmayı kısıtlıyor.” Elde edilen sonuçlardan ekibin, görev kontrol merkeziyle geciken iletişim sürecinden memnun olmadıkları ve bunun da kendilerini bağımsız olarak hareket etmeye ittiği keşfedildi.

Her iki tarafın da giderek daha fazla rahatsız olduğu bu süreç, ‘kopukluk’ adı verilen durumu doğuruyor. Araştırmaya göre bu kopukluk, ekip üyelerinin görev kontrol merkezinden gelen talimatlara kulak asmamasına ve kendi uygun gördükleri şekilde hareket etmelerine yol açabilir. Mars’ta koloniler kurmamıza hâlâ uzun bir zaman olduğuna dikkat çeken araştırma, yine de bu bulguların dikkate alınması gerektiğini ifade ediyor.