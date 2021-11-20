NASA Helikopterinin Mars Yolculuğunu Gösteren Video

NASA'nın Perseverance uzay aracı bünyesinde Mars'a gönderdiği Ingenuity helikopterinin Mars'ta hava keşfi için gerçekleştirdiği uçuşa dair görüntüler yayınlandı. Bilim insanları yayınlanan görüntülerin keşfedilen ortam hakkında kapsamlı fikir verdiğinin altını çizdi.

Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) 17 Temmuz 2020'de Mars Keşif Programı kapsamında Perseverance uzay aracını fırlattı, uzay aracı 18 Şubat 2021'de Jezero kraterine iniş yaptı. Ortalama bir araba büyüklüğündeki uzay aracının başlıca görevlerinin antik dönemlerdeki büyük bir göle ve nehir deltasına ev sahipliği yapan Jezero kraterindeki eski Mars yaşamının belirtilerini aramak ve Dünya’ya ulaştırılacak örnekleri toplamak olduğu biliniyor.

Perseverance'in bünyesindeki Ingenuity helikopterinin, Mars’ın hava keşfi için tasarlanan 5 uçuşluk gösteri görevi başladı. Ingenuity helikopteri, Mars uçuşunu 4 Eylül’de Mars’ın Jezero Krateri’nin “Seitah” bölgesinden geçerek gerçekleştirdi. Ingenuity, 160 saniye süren uçuşta Ingenuity, yatayda 210 metre, dikeyde ise 8 metre yol kat etti.

NASA helikopterinin yolculuğunu gösteren video:

Perseverance'in hava keşif görevi için Ingenuity’nin gerçekleştirdiği ilk uçuşu gösteren bu video, Mars keşif çalışmaları hakkında bilim insanlarını ve izleyenleri umutlandırdı. 4 Eylül’de başlayan uçuş görevleri, 24 Ekim ve 6 Kasım’da devam etti.

Mars'ın keşfi için gerçekleştirilen uzay görevinde çeşitli açılardan birçok görüntü kaydedildi. NASA'nın farklı bir gezegendeki ilk helikopter olma özelliği taşıyan Ingenuity helkopterinin, Kızıl Gezegen Mars’ta gerçekleştirdiği uçuşun görüldüğü iki kısa video bir araya getirilerek paylaşıldı. Görüntüler NASA’nın Perseverance uzay aracının bünyesinde bulunan Mastcam-Z kamera sistemi tarafından kaydedildi.

NASA’nın Güney Kaliforniya’daki Araştırmacısı Justin Maki, “300 metre uzakta bile geniş görüş açısı ve kaliteli kayıt performansı sayesinde izleyicilere Ingenuity’nin keşfettiği ortam hakkında detaylı fikir veriyor.” dedi. Araştırmacı Maki, bu videonun Mastcam-Z’nin değerini ortaya çıkardığını vurguladı.