NASA'nın Mars Aracı Fırtına Sonrası Güvenli Moddan Çıktı

NASA'nın uzun zamandır Kızıl Gezegen'de olan InSight Mars aracı, haftalar süren toz fırtınasından sonra nihayet 'güvenli moddan' uyandı. Araç, fırtına sonrası ilk mesajını da iletti.

NASA'nın uzun zamandır Mars'ta görevde olan uzay aracı InSight, Kızıl Gezegen'de yoğun bir toz fırtınasından sonra mecburen girdiği güvenli moddan güvenli bir şekilde çıktı. Mars'ı detaylı bir şekilde incelemek üzere tasarlanan ve güneş enerjisiyle çalışan InSight, 7 Ocak'ta güç tasarrufu yapmak için güvenli moda girmişti. Ardından yeni gelen bir tweet ile toz fırtınasının dinmeye başlamasıyla aracın güvenli moddan çıktığı bilgisi paylaşıldı. Ayrıca bu tweet ile Kızıl Gezegen'in fırtına sonrası durumu hakkında da ilk bilgiyi almış olduk.

Atılan tweet ise şöyle: Gökyüzü tepeyi temizliyor gibi görünüyor, bu yüzden güvenli moddan çıktım ve daha normal operasyonlara döndüm. Fırtına dindiğinde ne kadar güç üretebileceğimi bilene kadar daha fazla bilim yapmaya başlamayı bekleyeceğim​.

InSight, çalışmalarına geri döndü

NASA'nın görevi yöneten Jet Propulsion Laboratuvarı, ayın başlarında InSight'ın yaklaşık bir hafta içinde güvenli moddan çıkacağına dair açıklamaları dile getirmişti. Bu tahmin hemen hemen doğru çıktı, araç sağ salim görevine döndü.

2018 yılında Kızıl Gezegen'e inen InSight'ın karşılaştığı en büyük zorluk, Mars'ın bol tozlu bir gezegen olması. Güneş enerjisi ile çalışan uzay aracı, bu toz sebebiyle zor anlar yaşıyor; paneli üzerinde toz birikmesi nedeniyle halihazırda azaltılmış güç üzerinde çalışıyor. Mühendisler, 2021'de arazi aracının robotik kolunu kullanarak güneş panelindeki tozu temizlemeyi başarırken NASA, gücü azaldıkça böyle bir prosedürün daha zor hale geleceğini belirtiyor.

InSight en azından şimdilik güneş panelinin üzerine gelen tozu rahatlıkla temizleyebiliyor. Ancak Kızıl Gezegen, güneşten en uzak yörünge mesafesine geçtiğimiz yıl ulaştı ve mevsimsel toz döngüleri de bir tehdit olarak kabul ediliyor. InSight aracı ilerleyen dönemlerde neler yapacak merakla bekleyeceğiz.