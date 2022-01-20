ISS'te Goril Kostümü Giyen Astronot Video Hakkında Konuştu

Emekli NASA astronotu Scott Kelly, 2016 yılında Uluslararası Uzay İstasyonu'nda goril kostümü giymiş, istasyonda 'korku saldığı' kovalama sahnelerini tüm dünya ile paylaşmıştı. Videonun yeniden gündeme gelmesinin ardından ünlü astronot olayın perde arkası ile ilgili açıklamalarda bulundu.

İnsanoğlunun uzay keşifleri ve araştırmaları zaman geçtikçe hızlanıyor. Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) de bu konu için büyük bir önem arz ediyor. Geçtiğimiz haftalarda NASA’nın Uluslararası Uzay İstasyonu’nun görevini uzattığını, bir on yıl daha görevine ve astronotlara ev sahipliği yapmaya devam edeceğini sizlerle paylaşmıştık.

Tabii birçok astronotun yer aldığı, Dünya’nın 418 km yukarısında yer alan bu istasyon uzay araştırmaları dışında ilginç şeylerde de başrol oynuyor. Bunlardan biri geçtiğimiz aylarda sizlere aktardığımız Rusya’nın istasyonda film çekerek bir ilke imza atmasıydı. Bir başkası ise 2016 yılında, istasyonda bulunan Scott Kelly isimli astronotun bir goril kostümü giymesiydi. Şimdi de bu astronottan yaşanan olayla ilgili açıklama geldi.

‘Daha önce uzayda hiç goril görülmemişti’

Emekli astronot Kelly, 2016 yılında yaşanan olay ile ilgili açıklamalarda bulundu. 2015 ve 2016 yılları arasında ISS’te bir yıl geçiren ünlü astronot, ikiz kardeşi Mark Kelly’nin ona goril kostümünü gönderdiğini ifade etti. Scott Kelly, Mark’a bunu neden yaptığını sorduğunda ise şu cevabı aldı: “Çünkü daha önce uzayda hiç goril görülmemişti.”

Mark Kelly ilk olarak 2015’te kostümü Scott Kelly’e göndermeyi denedi. Ancak SpaceX’in kargo görevinin içinde yer alan kostüm, roketin infilak etmesi ile yok oldu. Pes etmeyen Mark Kelly, 2016’da tekrardan bir başka kostümü Scott Kelly’e gönderdi ve amacına ulaşmış oldu.

‘Video tamamen kurguydu’

Yeniden gündeme gelmesiyle 9 milyondan fazla görüntülenen ve 350 binden fazla beğeni alan videoda, Scott Kelly’nin kostümü giydiği ve Britanyalı astronot Tim Peak’i kovaladığı ve oldukça komik görüntülerin ortaya çıktığı gözlemlenebiliyor. Emekli astronot Kelly de bu durumla ilgili olarak, “İnsanlar tabii ki de videoyu sevdi. Sonuçta ‘uzay gorili’ni kim sevmez ki? Yine de bunca yıl sonra videonun bu kadar popüler olmasına şaşırdım” ifadelerini kullandı.

Son olarak Kelly, videodaki yaşananların tamamen kurgu olduğunu, Tim Peak’in goril kostümünden haberdar olduğunu da ifade ederek komik bir video ortaya çıkarmayı amaçladıklarını aktardı. 57 yaşındaki astronot ayrıca, kostümden haberi olmayan astronotlara şakalar yaptığını, istasyonda bulunan kozmonotların ise kostümü gördüklerinde kahkaha attıklarını sözlerine ekledi.