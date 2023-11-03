NASA'nın 2021'de Jüpiter'deki asteroitleri incelemek için gönderdiği Lucy sondası, ilginç bir keşfe imza attı. Araç, kendi uydusuna sahip bir asteroit keşfetti.

NASA, Lucy uzay aracını Ekim 2021’de Jüpiter yakınındaki asteroitleri incelemek üzere uzaya fırlatmıştı. Yolculuğu boyunca da dikkat çekici buluşlara imza atıyordu. Uzay sondası, bugün de ilginç bir keşifle karşımıza çıktı.

Araştırmacılar, Lucy’nin yaptığı bir uçuş sırasında Dinky (Dinkinesh) ismi verilen bir asteroit bulduğunu duyurdu. Bu cismi ilginç yapan şey ise Lucy’nin karşılaştığı ilk asteroit olması ve kendine ait bir aya sahip olması.

Dinky asteroidinin yörüngesinde minik bir uydu dönüyor

Aslında bu olay çok nadir rastlanan bir şey değil. Asteroit çifti olarak isimlendirilen bu duruma daha önce birçok gök cisminde rastlanmıştı. Ancak bilim insanları, Dinky’deki bu durumun “beklenmedik” olduğunu ifade etti. Gezegen bilimci Jessica Sunshine bu konuya ilişkin, “İkili bir sistem kesinlikle bir olasılıktı. Ancak beklenmiyordu. Bu gerçekten harika!” ifadelerini kullandı.

NASA, Dinky hakkındaki verilerin yalnızca üçte birinin Dünya’ya yaklaştığını, bu yüzden hâlen çok fazla bilgimizin olmadığını belirtiyor. Ancak mevcut veriler ve görüntüler, asteroidin kraterlerle kaplı olduğunu gösteriyor. Bu da büyük ihtimalle diğer asteroitlerin çarpması sonucu oluşan bir durum. Dinky’nin yanındaki küçük asteroit hakkında da pek bilgi yok. Ancak araştırmacılar, yakında daha fazla görüntünün geleceğini ve uydunun şeklinin tuhaf olduğunu söylüyor. Yani bu cisimden ilginç bilgiler elde etme ihtimalimiz yüksek.

2025’te asteroitlerle temasa geçmesi hedeflenen Lucy’nin Jüpiter yakınındaki araştırmaları devam edecek. Araç, daha önceki zamanlarda da ilginç keşiflere imza atmıştı. Örneğin 2022’de, Güneş sistemimizin derinliklerinde bizim uydumuzdan binlerce kat küçük bir “mini ay” keşfetmişti.