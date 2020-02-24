NASA: 'Mars, Sismik Olarak Aktif Bir Gezegen'

NASA, Mars ile ilgili kritik bir keşfe imza attı. Kızıl gezegenin yüzeyinin altını inceleyen bir uzay aracı, gezegende önemli bulgular elde etti. NASA'dan yapılan açıklamaya göre Mars'ın sismik olarak aktif bir gezegen olduğu ortaya çıktı.

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Mars ile ilgili çalışmalara yön verecek bir keşfe imza attı. Mars'ın derinliklerini incelemek üzere tasarlanan InSight uzay aracının bulguları, kızıl gezegenin kesin bir biçimde sismik olarak aktif olduğunu, diğer bir deyişle depreme eğilimli olduğunu gösteriyor.

Mars'taki depremle ilgili sonuçlar, kızıl gezegenin ve Güneş sisteminin geri kalan kısmının nasıl oluştuğuna ışık tutabilir. InSight'ın elde ettiği diğer bulgular, Mars'ın manyetik alanının beklenenden 10 kat daha güçlü olduğunu gözler önüne serdi.

Mars, sismik olarak aktif bir gezegen:

InSight, 480 milyon kilometrelik yolu yaklaşık 7 ayda kat etti ve Kasım 2018'de Mars'a indi. Uzay aracı, o tarihten bu yana Mars yüzeyinin altında inceleme yapıyor. InSight araştırmacısı ve çalışmalardan birinin başyazarı, "Nihayet, ilk kez Mars'ın sismik olarak aktif bir gezegen olduğunu belirledik" dedi. Mars depremi, ilk olarak InSight'ta bulunan sensörler tarafından Nisan 2019'da kaydedilmişti.

Araç, o zamandan beri Dünya'da hissedilecek hareketliliklerden çok daha küçük olan 450'den fazla titreşim tespit etti ancak titreşimlerden ikisi, bilim insanlarının kaynağını takip edebileceği derecede büyüktü. Söz konusu titreşimlerin jeolojik açıdan aktif olan Cerberus Fossae alanından geldiği belirlendi. Bu alan, Mars ekvatorunu kaplayan geniş bir ova olan Elysium Planitia'nın doğusunda yer alıyor.

Araştırmacılar, Mars'taki sismik aktivitenin sadece gezegenin soğumasının ve büzülmesinin bir sonucu olmadığını, aynı zamanda buna birbirine karışan veya ayrı hareket eden tektonik plakaların da neden olduğunu gösteren güçlü kanıtlar sunduğunu söylüyor.

Zürih Federal Teknoloji Enstitüsü'nden Dr. Domenico Giardini, "Mars depremleri, uzun bir sinyal süresiyle (10 ile 20 dakika) Apollo döneminde Ay'da hâlihazırda gözlemlenmiş olan özelliklere sahip" diye konuştu. Bilim insanları, Mars'taki sismik dalgalar sayesinde gezegenin iç kısmının nasıl göründüğü ve nasıl değiştiği hakkında bilgi elde etmeyi umuyor.

Mars'ın havasının Dünya'nın havasından farkları:





Buna ek olarak araştırmacılar, Mars havasının Dünya'nınkine benzer olduğunu ancak daha güçlü günlük atmosferik basınç ve sıcaklık dalgalanmaları gibi önemli farklıların var olduğunu buldu. Mars, oldukça ince bir atmosfere sahip ki bu atmosfer, Dünya'nın atmosferinden daha hızlı bir şekilde ısınıyor ve soğuyor. Öyle ki Mars'ta gece hava sıcaklığı, yaklaşık -95 dereceye kadar düşüyor, gündüzse 0 dereceye çıkıyor.

InSight'ın gözlemlerine göre kızıl gezegende toz fırtınasının hızı saatte yaklaşık 96 kilometreye ulaşıyor. Aracın, Mars'taki ilk 10 ayında elde ettiği ön bulgular, Nature dergisinde yayınlanmıştı. NASA'nın 818 milyon dolarlık InSight aracının gelecek yıl da görevine devam etmesi bekleniyor.