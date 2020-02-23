Yıldızlar Yeni Gezegen Oluşumu İçin Nasıl Hazırlanıyor

Uluslararası bir gökbilimciler ekibi, Orion Bulutları'ndaki çok genç yıldızların etrafında üç yüzden fazla disk oluşturan gezegenleri görüntülemek için dünyadaki en güçlü radyo teleskoplarından ikisini kullanarak bir araştırma gerçekleştirdi. Bu görüntüler gezegenlerin doğum yerleri ve yıldız oluşumunun en erken aşamaları hakkında yeni detayları ortaya koydu.

Evrendeki yıldızların çoğuna gezegenler eşlik ediyor. Bu gezegenler, öngezegensel diskler adı verilen toz ve gaz halkalarında doğuyor. Çok genç yıldızlar bile etrafında bu diskleri barındırıyor. Gökbilimciler de bu disklerin ne zaman oluşmaya başladığını ve neye benzediklerini bulmak için yaptıkları araştırmalarda, genç yıldızları çevreleyen yoğun toz ve gaz bulutları olduğunu keşfetti. Sadece son derece hassas radyo teleskop dizileri, bu bulutlardaki yoğun malzemenin ortasında yer alan bebek yıldızların etrafındaki küçük diskleri tespit edilebiliyor.

Önyıldız olarak da adlandırılan çok genç yıldızlar, uzaydaki gaz ve toz bulutlarında oluşur. Bir yıldızın oluşumundaki ilk adım, bu yoğun bulutların yerçekimi nedeniyle çöktüğü zamandır. Bulut çöktüğünde, dönmeye başlar ve önyıldızın çevresinde düzleştirilmiş bir disk oluşturur. Diskten gelen malzeme yıldızı beslemeye yardımcı olur ve büyümesine devam etmesini sağlar.

Yıldız oluşumunun bu ilk aşamaları ve diskin nasıl oluştuğu ile ilgili birçok nokta hala belirsizliğini korumaya devam etmektedir. Bu günlerde ortaya çıkan yeni bir araştırma, yüzlerce önyıldız ve disklerini inceleyerek, oluşumlarının çeşitli aşamalarında gözlemlediklerini birleştirip bazı eksik parçalar için önemli ipuçları sunuyor.

Büyük gezegenler genç yıldızların etrafında oluşuyor

Virginia, Charlottesville'de bulunan Ulusal Radyo Astronomi Gözlemevi'nden (NRAO) John Tobin araştırmayla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu çalışma, çok genç öngezegensel disklerin ortalama kütlesini ve büyüklüğünü ortaya çıkardı" şeklinde konuştu.

Tobin ve ekibi, çok genç disklerin benzer büyüklükte olabileceği, ancak ortalama olarak eski disklerden çok daha büyük oldukları sonucuna vararak, "Bir yıldız büyüdüğünde, diskten gittikçe daha fazla malzeme yiyor. Bu, daha genç disklerin gezegenlerin oluşabileceği çok daha fazla hammaddeye sahip olduğu anlamına geliyor. Muhtemelen daha büyük gezegenler çok genç yıldızlar etrafında oluşmaya başlıyor" açıklamasında bulundu.

Araştırmalarda kullanılan son sistem teleskoplar sayesinde gezegen oluşumlarının başlangıcı hakkında daha fazla bilgiye çok kısa zamanda ulaşmayı amaçlayan bilim insanları çalışmalarını hızlı bir biçimde sürdürüyor. Bilim meraklılarını yakından ilgilendiren yeni haberleri aktarmaya devam edeceğiz.