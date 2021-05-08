Mars'ta Yaşamın Kanıtı Olabilecek Mantarlar Tespit Edildi

Bir grup bilim insanı, NASA'nın Mars görevlerinden elde edilen görüntülerde 'mantarlar' olduğuna ve bunun Mars'ta yaşamın kanıtı olduğuna inanıyorlar. Yayımlanan yeni bir araştırmada sunulan kanıtlar, var olan bazı karşıt görüşlere rağmen oldukça dikkat çekici.

Rotanın tamamen Mars'a çevrildiği bu dönemde, en önemli soru işaretlerinden biri gezegende yaşamın olup olmadığı konusu. Şimdiye kadar bu konuda doğrulanmış bir bilimsel bilgi bulunmuyor ancak tahmin edeceğiniz üzere pek çok araştırma yürütülüyor.

Bu araştırmalardan biri de ABD, Çin ve Fransa'dan bilim insanlarının yürüttüğü bir çalışma. Araştırmada kaynak olarak NASA'nın Opportunity ve Curiosity gezginlerinden gelen görüntüler ve Mars Yörünge Kâşifi'nin bünyesinde bulunan yüksek çözünürlüklü bir kamera olan HiRISE'dan elde edilen görüntüler kullanılıyor.

Fotoğraflarda karşılaşılan mantar benzeri oluşumlar araştırmanın odağında yer alıyor:

Araştırma ekibinin üzerinde çalıştığı fotoğraflarda Mars yüzeyinde ortaya çıkan mantar benzeri oluşumlar dikkat çekiyor. Geçmişte bu oluşumların hematit adı verilen bir demir oksit olduğu açıklanmıştı ancak sonrasında gerçekleştirilen araştırmalar bu iddiaları çürüttü.

Ardından bu yuvarlak oluşumların mantarlara benzemesi sebebiyle araştırma başlatan ekip, oldukça ilgi çekici gözlemlerde bulundular. Bu gözlemlerden en önemlisi, fotoğraflarda bulunan nesnelerin 3 - 4 günlük süreçte büyüyor olması. Bu da mantarların büyümesi için makul bir süre olarak değerlendiriliyor. Ayrıca kimi fotoğraflarda başlangıçta dışarıda olan mantarların zamanla yüzeyde yer değiştirdiği görülüyor, boyutlarının değişimin yanında bu mantarların tersine bir büyüme ya da değişim gösterebileceğine yoruluyor.

Ancak yayınlanan araştırmada bilim insanları 'bulguların doğruluğunun kesin olmadığını' vurguluyor. Mars'ta henüz bilmediğimiz, tanımlayamadığımız farklı minerallerin var olabileceğini ve görüntülerde yer alanların da bunlar olabileceği ihtimalini de göz ardı etmeyen araştırmacılar, durumu çalışmada ''Burada sunulan tüm örneklerin abiyotik olması mümkündür. Mars'a özgü, bilinmeyen ve Dünya'ya yabancı olan mineralleri, ayrışmayı ve bilinmeyen jeolojik kuvvetleri tamamen göz ardı edemeyiz. Bununla birlikte, büyüme, hareket, konum ve şekildeki değişiklikler bir davranış oluşturur ve yaşam benzeri morfoloji ile birleştiğinde, Mars'ta yaşam olduğu hipotezini güçlü bir şekilde destekler.'' ifadeleri ile özetliyor.