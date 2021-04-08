NASA, Perseverance’in Devasa Boyutlarını Ortaya Çıkardı

NASA, Mars'taki yeni gezgini olan Perseverance’ın çekmiş olduğu bir selfie'yi paylaştı. Söz konusu fotoğraf, Perseverance’ın NASA'nın ilk Mars gezginine göre ne denli devasa boyutlara sahip olduğunu gösteriyor.

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Mars’taki en yeni gezgini olan Perseverance’ın çekmiş olduğu bir “selfie”yi paylaştı ve bilmeyenler için uzay aracının ne denli devasa bir boyuta sahip olduğunu hatırlattı.

NASA’nın paylaşmış olduğu fotoğrafa baktığımızda sağ tarafta fotoğrafı çeken Perseverance’ı görürken; sol tarafta, Perseverance’in arkasında ise Dünya dışı bir gezegende havalanan ilk helikopter olmayı hedefleyen Ingenuity görülüyor.

Perseverance, Mars helikopteri Ingenuity'nin yanında dev gibi kalıyor

Fotoğraf, NASA'nın Mars’a gönderdiği gezginlerdeki boyutsal gelişimi gözler önüne seriyor. Zira NASA’nın Mars’taki ilk gözü kulağı olan ve 1997 yılında Kızıl Gezegen’e iniş yapan Sojourner, Ingenuity adlı “uzay helikopteri” ile aynı boyutlardaydı.

Fotoğraf, perspektif açısından boyutsal bir karşılaştırmaya pek de uygun olmasa da kabaca göz attığımızda Perseverance’ın Ingenuity’nin yanında dev gibi kaldığını görebiliyoruz. Bunun en temel nedeni, Sojourner ile benzer boyutlara sahip olan Ingenuity yaklaşık olarak bir mikrodalga fırın boyutuna sahipken Perseverance’in bir araba boyutunda olması.

Yerdeki tekerlek izlerinden de anlayabileceğiniz gibi Perseverance, önemli bir görev üstlendiği Mars’ta pek de sabit durmuyor. Ancak şu sıralar keşif aracı daha çok Ingenuity ile ilgili hazırlıkların tamamlanmasını ve uzay helikopterinin ilk kez havalanacağı test uçuşunu bekliyor.