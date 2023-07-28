NASA, uzay üzerine yayınlar yapacağı NASA+ isimli kendi platformunu duyurdu. Teknik olarak Netflix'e benzeyecek olan platformda, NASA'nın özel içerikleri de bulunacak. Platform, ilerleyen dönemde kullanıma sunulacak.

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), tüm uzay tutkunlarını mest edecek bir çalışmaya imza attı. Kurum tarafından yapılan resmi açıklamada, "NASA+" olarak isimlendirilen yeni bir akış platformu oluşturulduğu belirtildi. Bu platform, NASA'nın eski ve yeni olmak üzere tüm çalışmalarını yayınlayacağı bir mecra olacak. Ayrıca, NASA'nın orijinal internet sitesi de daha iyi bir deneyim sunacak şekilde güncelleniyor.

NASA'nın kullanımda olan mevcut internet sitesi, bir kurumdan ziyade haber sitesi gibi görünüyordu. Bu bağlamda, site genel olarak küçük fotoğraflar ve başlıklarla doluydu. Uzay görevleri ve günün uzay fotoğrafı gibi içerikleri ve önemli açıklamaları bulmak için siteyi epey kurcalamak gerekiyordu. Beta sürüm kapsamında kullanıma sunulan yeni internet sitesi ise hem sahip olduğu entegrasyonlar hem de modern görünümü ile daha kullanıcı odaklı bir yapıya kavuşmuş oldu. Eğer isterseniz, buradaki bağlantıyı kullanarak NASA'nın beta aşamadaki yeni internet sitesinde gezinebilirsiniz.

Gelelim en önemli meseleye: NASA+, tam olarak ne sunacak?

Dünyanın en popüler çevrimiçi dizi ve film platformu Netflix'i düşünün. İşte NASA+ hizmeti, bunun uzay odaklı versiyonu olarak karşımıza çıkacak. Ücretsiz ve reklamsız olarak hizmet verecek platformda NASA'nın geçmişte yürüttüğü uzay görevleri ile ilgili yayınlar bulunacak. Ayrıca NASA, platforma özel belgeseller oluşturacak. Kullanıcılar, NASA'nın canlı yayında gerçekleştireceği uzay görevlerini de yine NASA+ üzerinden yayınlayacak.

NASA+, iOS ve Android cihazlarda (tabletler dahil) NASA'nın uygulamasına entegre edilecek. Kullanıcılar, NASA+'ı Roku, Apple TV ve Fire TV gibi cihazlar aracılığıyla da akıllı televizyonlarında kullanabilecekler. NASA, akış platformunun yılın ilerleyen dönemlerinde kullanılabilir olacağını, gelecekte bununla ilgili daha fazla açıklama yapacağını duyurdu.

NASA+ için hazırlanan tanıtım videosu: