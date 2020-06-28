Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan Çekilen Ankara Fotoğrafı

NASA Dünya Gözlemevi (NEO), Ankara’nın gece Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan çekilmiş bir fotoğrafını yayınladı. Fotoğraf, NEO’nun web sitesinde günün fotoğrafı olarak paylaşıldı.

NASA Earth Observatory (NASA Dünya Gözlemevi), her gün dünya - uzay arasındaki bağları güçlendirecek yeni fotoğraflar paylaşarak bize harika manzaralar gösteriyor. Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan ya da uzay fotoğrafçıları tarafından çekilen pek çok fotoğraf şimdiye kadar NEO’nun sitesinde günün fotoğrafı olarak yer aldı. Bugünün (28 Haziran) fotoğrafı ise başkent Ankara’nın Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan bir astronot tarafından çekilen fotoğrafı oldu.

‘Ankara’da Gece’ başlığı ile paylaşılan fotoğrafta, şehrin merkezine, Anıtkabir’e ve başkenti çevreye bağlayan otoyollara dikkat çekildi. Sarı ve beyaz ışıklarla aydınlanmış Ankara gecesinin oluşturduğu güzel manzara, şehri bir de çok yükseklerden görme isteği uyandırıyor.

Fotoğrafın sunduğu genel manzarayı değerlendirirken NEO’nun odaklandığı bir diğer nokta ise şehrin sanayi bölgeleri ile merkezi arasındaki sarı ve beyaz ışık farkı oldu. Bu ışık farklılıklarının kullanılan farklı aydınlatma teknolojilerinden kaynaklandığını ve bunun bir şehirdeki sanayi bölgelerini belirlemeye yardım edebileceğini belirten yazıda, Anıtkabir’den ise ‘Türkiye’nin ilk cumhurbaşkanının son dinlenme yeri’ olarak bahsedildi. NEO’nun Ankara tanımı ise ‘Türkiye’nin coğrafi ve politik başkenti’ oldu. Geçmişte İstanbul’un da benzer bir konsept ile fotoğrafını paylaşan NEO, İstanbul’u ise ülkemizin ekonomik başkenti olarak tanımlamış ve Avrupa ile Asya’yı bağlama gücüne değinmişti.

NEO, sürekli olarak bu tür etkileyici görseller paylaşıyor ve hepsi de gerçekten görülmeye değer. Üstelik bu fotoğraflar yalnızca şehir manzaralarından oluşmuyor. Örneğin bir önceki gün için seçilen ‘Günün Fotoğrafı’, Uluslararası Uzay İstasyonu’nun Güneş önünden geçişini gösteren etkileyici bir fotoğraftı.

Bu tür görülmeye değer fotoğraflar ilginizi çekiyorsa web sitesinde yayınlanan fotoğrafları güncel olarak siz de takip edebilir, aynı zamanda dünya şehirleri dışında gezegenimize dair pek çok güncel bilgiye de ulaşmanızı sağlayacak bu kaynağı listenize ekleyerek kendinize her daim güncel olan bir kaynak sağlayabilirsiniz. Ankara’nın gece manzarasının yüksek çözünürlüklü haline göz atmak ve şehrin detaylarını incelemek isterseniz, buraya tıklayarak görüntüye ulaşabilirsiniz.