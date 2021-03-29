Uzay Teleskobu TESS, 2.000'den Fazla Yeni Gezegen Keşfetti

2018 yılında NASA tarafından yörüngeye fırlatılan uzay teleskobu TESS, kısa sürede 2 bin 200 yeni gezegen keşfetti. TESS'in keşfini yaptığı gezegenler, NASA tarafından detaylı bir şekilde incelendikten sonra resmiyet kazanacak.

NASA, 2018 yılında Explorers programı kapsamında bir uzay teleskobu olan TESS’i başarılı bir şekilde yörüngeye fırlatmış ve TESS’in ilk iki yıl içerisindeki hedefini bin 600 yeni gezegen bulacak şekilde belirlemişti.

Yörüngeye oturduktan sonra hızlı bir şekilde görevine başlayan TESS, şu ana kadar hedefini çoktan aştı ve 2 bin 200’ün üzerinde potansiyel gezegen keşfetti. Keşfedilen gezegenlerin arasında Dünya gibi kayalık barındıran küçük ve orta çaplı gezegenler bulunurken NASA, şu ana kadar TESS’in keşfettiği gezegenlerden 120'sini resmi olarak onayladıklarını açıkladı.

NASA, TESS'in keşfettiği gezegenleri inceledikten sonra resmi olarak onay ve isim veriyor

TESS’in nihai amacı, gökyüzünü tarayıp yıldızlardan gelen ışığı ölçerek yeni gezegen keşifleri yapmak. TESS'in belirlenen hedefi kısa bir süre içerisinde başararak 2 bin 200’ün üzerinde gezegen potansiyeline sahip bölge bulması, Dünya dışında yaşanabilecek bir yer arayışında olan NASA için heyecanlı bir gelişme oldu.

Elbette TESS’in gezegen olarak gördüğü tüm bölgeler NASA tarafından direkt onaylanmıyor. NASA'nın illk planı, James Webb Uzay Teleskobu ile birlikte TESS’in belirttiği koordinatları araştırmak ve gerçekten de gezegen olarak adlandırılabilecek yer bulunduğunda gezegene onay ve isim vermek.

Teleskoba ihtiyaç duyulmadan onay alan gezegenlerin arasında, Dünya gibi kayalık ve 100 ışık yılı uzaklıkta bulunan TOI-700, çekirdek sıcaklığı Dünya ile benzerlik taşıyan TOI 1690 b ve içerisinde hiçbir şekilde atmosfer gazı bulunmayan TOI 849 b bulunuyor.