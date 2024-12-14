NATO'nun sosyal medyada başlattığı "Yılın Fotoğrafı" etkinliğinin kazananı Türk ordusu oldu. Millî Savunma Bakanlığı, konuyla ilgili açıklama yaptı.

Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO), "Yılın Fotoğrafı" etkinliğini tamamladı. Sosyal medya hesaplarından başlatılan bir anket ile belirlenen fotoğraf, Türk ordusuna aitti. Millî Savunma Bakanlığı, konuyla ilgili açıklama yaptı.

NATO'nun bu yıl aday olarak gösterdiği fotoğraflardan bir tanesi, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na aitti. Teknisyen Astsubay Çavuş Yasin Kaan tarafından çekilen fotoğraf, ankette en çok beğenilen görüntü olarak kayıtlara geçti. Katılımcıların yarısından fazlası, bu fotoğrafı oylamışlardı.

İşte ezici üstükle çekilen Yılın Fotoğrafı:

NATO, resmî X hesabından yaptığı paylaşımda, "Kazanan fotoğrafta Türk denizcileri ve deniz piyadeleri amfibi saldırı tatbikatı gerçekleştiriyor." ifadelerine yer verildi.

Millî Savunma Bakanlığı'nın konuyla ilgili açıklaması ise şöyle:

NATO’nun “Yılın Fotoğrafı’’ oylamasında Deniz Kuvvetlerimize ait “Amfibi Akın’’ fotoğrafı açık ara farkla 1’inci seçildi. Desteklerinden dolayı halkımıza ve müttefik ülke vatandaşlarına teşekkür ediyoruz.



Fotoğrafı çeken Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personelimiz Teknisyen Astsubay Çavuş Yasin Kaan’ı tebrik ediyoruz.