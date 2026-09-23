Tümü Webekno
Siemens Akıllı Ev Aletleri Polisiyeden Fantastik Edebiyata: Farklı Kategorilerden Kitap Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Webtekno Pacman

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. İnternet Haberleri ve İçerikleri

ASELSAN ve ROKETSAN 1,2 Milyar Euroluk Anlaşma İmzaladı

Webtekno'yu Google'a ekleyin

ASELSAN ve ROKETSAN, hava savunma sistemlerine yönelik alt bileşenlerin tedariki için 1 milyar 234 milyon 210 bin euroluk sözleşme imzaladı.

ASELSAN ve ROKETSAN 1,2 Milyar Euroluk Anlaşma İmzaladı
Büşra Hoş Satır Büşra Hoş Satır /

Türkiye'nin hava savunma projelerinde yeni bir sözleşme imzalandı. ASELSAN, KAP'a yaptığı açıklamayla ROKETSAN ile 1 milyar 234 milyon 210 bin euro değerinde bir anlaşma yaptığını duyurdu.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Açıklamaya göre sözleşme, hava savunma sistemlerine yönelik alt bileşenlerin tedarikini kapsıyor. Ancak hangi sistemlerin ve bileşenlerin sözleşmeye dahil edildiği açıklanmadı.

Çelik Kubbe ile bağlantısı var mı?

Sözleşmenin duyurulmasının ardından gelişme doğrudan Çelik Kubbe ile ilişkilendirildi. Bunun nedeni anlaşmanın hava savunma sistemlerine yönelik olması ve hem ASELSAN'ın hem de ROKETSAN'ın Çelik Kubbe'nin farklı unsurlarında görev alması.

Ancak burada önemli bir ayrıntı var: ASELSAN'ın KAP'a yaptığı açıklamada Çelik Kubbe'nin adı geçmiyor. Dolayısıyla sözleşmenin Çelik Kubbe kapsamında imzalandığını söylemek için mevcut resmî açıklama yeterli değil.

KAP bildiriminde yalnızca hava savunma sistemlerine yönelik alt bileşenlerin tedarik edileceği belirtiliyor. Hangi sistemlerin veya bileşenlerin sözleşmeye dahil edildiği açıklanmadığı için Çelik Kubbe bağlantısını doğrulayan bir detay da henüz bulunmuyor.

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Amazon'da fiyatı 500 TL ve altında olan ürünler arasından işinize yarayabilecek olanları sizler için seçtik.

İnternet Haberleri ve İçerikleri Kategorisinde En Çok Okunanlar

Bein Sports 1'den Galatasaray-Çorum FK Maçı Nasıl İzlenir?

Bein Sports 1'den Galatasaray-Çorum FK Maçı Nasıl İzlenir?

S Sport Plus'tan Beşiktaş-Hradec Kralove Maçı Nasıl Canlı İzlenir?

S Sport Plus'tan Beşiktaş-Hradec Kralove Maçı Nasıl Canlı İzlenir?

Google One Fiyatlarına Devasa Zam Geldi: İşte Yeni Fiyatlar

Google One Fiyatlarına Devasa Zam Geldi: İşte Yeni Fiyatlar

İnternette Her Aradığını Bulmak İsteyenlere: Zamunda Benzeri En İyi Torrent Siteleri

İnternette Her Aradığını Bulmak İsteyenlere: Zamunda Benzeri En İyi Torrent Siteleri

Yasaklı Sitelere Girmek İçin DNS Ayarları Nasıl Değiştirilir? 2025 Güncel DNS Listesi

Yasaklı Sitelere Girmek İçin DNS Ayarları Nasıl Değiştirilir? 2025 Güncel DNS Listesi

Google Arama'ya Tarihi Değişiklik Geliyor: "Google'da Ara" Butonu Kaldırılacak

Google Arama'ya Tarihi Değişiklik Geliyor: "Google'da Ara" Butonu Kaldırılacak

Harley-Davidson Motorlar Kendine Has O Sesi Nasıl Çıkarıyor?

Harley-Davidson Motorlar Kendine Has O Sesi Nasıl Çıkarıyor?

Türkiye

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Toros’un Alt Takımı Neden Anadolu Yollarına Bu Kadar Dayanıklıydı?

Toros’un Alt Takımı Neden Anadolu Yollarına Bu Kadar Dayanıklıydı?

Piyasası Olmayan Ancak Alınıp Uzun Yıllar Kullanılacak Otomobiller

Piyasası Olmayan Ancak Alınıp Uzun Yıllar Kullanılacak Otomobiller

Hyundai’nin Sanayi Düşmanı En Sağlam Motorları

Hyundai’nin Sanayi Düşmanı En Sağlam Motorları

Sanayide Ustaların Görmekten Bıktığı Otomobiller

Sanayide Ustaların Görmekten Bıktığı Otomobiller

Sanayi Ustalarının Kendilerine Aldığı, En Sağlam, Sıkıntısız Otomatik Şanzımanlı Arabalar

Sanayi Ustalarının Kendilerine Aldığı, En Sağlam, Sıkıntısız Otomatik Şanzımanlı Arabalar

Sanayi Ustalarının Kendine Aldığı, Sorunsuz, Bozulmayan 8 Araba

Sanayi Ustalarının Kendine Aldığı, Sorunsuz, Bozulmayan 8 Araba

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com