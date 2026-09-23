ASELSAN ve ROKETSAN 1,2 Milyar Euroluk Anlaşma İmzaladı

ASELSAN ve ROKETSAN, hava savunma sistemlerine yönelik alt bileşenlerin tedariki için 1 milyar 234 milyon 210 bin euroluk sözleşme imzaladı.

Türkiye'nin hava savunma projelerinde yeni bir sözleşme imzalandı. ASELSAN, KAP'a yaptığı açıklamayla ROKETSAN ile 1 milyar 234 milyon 210 bin euro değerinde bir anlaşma yaptığını duyurdu.

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Açıklamaya göre sözleşme, hava savunma sistemlerine yönelik alt bileşenlerin tedarikini kapsıyor. Ancak hangi sistemlerin ve bileşenlerin sözleşmeye dahil edildiği açıklanmadı.

Çelik Kubbe ile bağlantısı var mı?

Sözleşmenin duyurulmasının ardından gelişme doğrudan Çelik Kubbe ile ilişkilendirildi. Bunun nedeni anlaşmanın hava savunma sistemlerine yönelik olması ve hem ASELSAN'ın hem de ROKETSAN'ın Çelik Kubbe'nin farklı unsurlarında görev alması.

Ancak burada önemli bir ayrıntı var: ASELSAN'ın KAP'a yaptığı açıklamada Çelik Kubbe'nin adı geçmiyor. Dolayısıyla sözleşmenin Çelik Kubbe kapsamında imzalandığını söylemek için mevcut resmî açıklama yeterli değil.

KAP bildiriminde yalnızca hava savunma sistemlerine yönelik alt bileşenlerin tedarik edileceği belirtiliyor. Hangi sistemlerin veya bileşenlerin sözleşmeye dahil edildiği açıklanmadığı için Çelik Kubbe bağlantısını doğrulayan bir detay da henüz bulunmuyor.