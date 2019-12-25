NATO’nun Yaptığı Askeri Harcamalar Açıklandı

Günümüzde, birçok yerde faaliyet gösteren, askeri ittifak örgütü olan NATO’nun askeri alana yaptığı harcamalar açıklandı. Açıklanan rakamlar ise para sayma makinelerini bozacak cinsten.

Dış güçlerden gelebilecek herhangi bir saldırıya karşı kurulan ittifak örgütü, amacından dolayı en çok askeri koluna yatırım yapıyor. NATO üyelerinin sayısı, kuruluşundan bu yana 29’a çıkmış bulunmakta. Bu 29 ittifak devletin harcamaları ise daha tam bir rakam gelmese de 2019’da 1 trilyon doları aştı. 2018 rakamlarına baktığımız zaman ise yine dudak uçuklatıyor.

2018 yılında dünya genelinde yapılan askeri harcamalar toplamda 1,82 trilyon gibi bir değere sahipken, sadece NATO’nun yaptığı askeri harcama 963 milyar dolar. NATO’da önemli bir yere sahip ve hatta ‘örgütün sahibi’ diye adlandırdıkları ABD’nin askeri harcamaları ise çok yüksek. ABD’nin, dünya genelinde yapılan askeri harcamalardaki pastada kendine düşen pay %36. Yani Birleşik Devletler, tüm dünyadaki askeri harcamaların Üçte birinden fazla bir harcamayı, sadece kendi yapıyor.

Sadece Amerika değil, diğer NATO üyeleri de listede

Yapılan araştırmalar sonucunda 2018’de, askeri harcamaları en fazla olan 15 ülke arasında, NATO’dan 7 üye bulunmaktadır. Bu rakamlara bakıldığı zaman NATO, askeri kola en fazla harcama yapan grup oluyor. NATO, birçok yere ‘güvenliğimizi tehdit ediyor’ gerekçesiyle müdahale etmekte. Bunlardan bazıları ise şunlar:

1990 – 2000 arasında yaşanan kitle imha silahlarının yaygınlaşması, uluslararası terörizm,

2000 – 2010 arasında yaşanan uluslararası terörizm ve aşırıcılık,

2010 – 2020 arasında Rusya ve Çin ile yaşanan enerji ve siber güvenlik tehdidi.

Türkiye'nin harcamaları ne durumda?

NATO üyeleri arasında bulunan Türkiye, 1990'dan bu yana harcamalarında genel olarak artan bir grafik gösteriyor. Türkiye'nin savunma konusunda yaptığı harcamaların yıllara göre dağılımıysa şu şekilde:

1990: 5,6 milyar dolar

2000: 9,9 milyar dolar

2010: 14,1 milyar dolar

2019: 13,9 milyar dolar

ABD ile Kanada, NATO’da en çok harcama yapan taraflar

Askeriyeye yapılan harcamalarda Avrupa, ABD kadar iddialı değil gizi gözüküyor çünkü rakamlara bakıldığı zaman aradaki fark küçümsenemeyecek kadar az diyebiliyoruz.

2018 yılında NATO üyesi Avrupa ülkelerinin ortak silah harcamaları 287 milyar dolarken ABD ve Kanada’nın aynı yılda yaptığı ortak silah harcamalarının toplamı 753 milyar dolar.

NATO üyesi ülkelerin askeri harcamaları: