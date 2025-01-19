Geçtiğimiz günlerde Getir'in en büyük ortaklarından BAE Devlet Fonu Mubadala'nın haklarına çökmek istediğini söyleyen Getir kurucusu Nazım Salur'dan yeni açıklama geldi.

Getir, geçtiğimiz yıl yaptığı bir açıklamada yeniden yapılanmaya giderek ikiye bölüneceğini açıklamıştı. Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Fonu Mubadala da bu bölünmede ana rolü olan taraflardan biriydi. Mubadala, yemek ve market gibi bölümlerin çoğunluğunu alacakken Salur'un da dahil olduğu bir grup da diğer hizmetlerin yönetiminde olacaktı. Ancak birkaç gün önce Getir kurucusu Nazım Salur’dan Mubadala’ya yönelik sert açıklamalar geldi.

Salur, 15 Ocak’taki açıklamasında Mubadala’nın Getir’i ikiye bölecek anlaşmayı hukuksuzca yok saydığını ve onların haklarına çökmek istediklerini belirtmişti. Konu hakkındaki tartışmalar devam ederken Nazım Salur’dan bir açıklama daha geldi.

24 Ocak’ta Amsterdam Temyiz Mahkemesi’nde toplanılacak

Getir’in Amsterdam’daki Genel Kurul’u, Mubadala’nın hissemize çökme planını onaylamak için hukuka aykırı şekilde toplandı. Başvurumuz üzerine buna dair 24 Ocak’ta Amsterdam Temyiz Mahkemesi’nde duruşmamız olacak. Türkiye ve İngiltere’de de hukuki mücadeleye devam.

Salur’un aktardığına göre şirketin Hollanda başkenti Amsterdam’daki genel kurulu Mubadala’nın bu hamlesi için hukuka aykırı olarak toplanmış ve bu nedenle 24 Ocak’ta temyiz duruşması yapılacakmış. Şimdilik gelen bilgiler bu kadar. Getir’deki bu krizin nasıl sonuçlanacağını zaman gösterecek.

Salur'un 15 Ocak'ta yaptığı ilk açıklama