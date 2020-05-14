‘Neden Yaşıyoruz?’ Sorusuna 11 Dakikada Yanıt Veren Video

Bilimsel videolarıyla tanınan Kurzgesagt isimli YouTube kanalı, bu kez “Neden Yaşıyorsunuz?” sorusuna yanıt veren bir video yayınladı. 26 farklı bilimsel araştırmaya dayanarak hazırlanan 11 dakikalık videoda, yaşamın kökenine dair yapılan nedeyse tüm keşifler anlatılıyor.

Yaşamın kökenine ilişkin araştırmalar, insanlığın yeni keşifler yapmasına da olanak tanıyor. Bilimsel olarak araştırma yapmak, toplumsal inançlarla aynı kulvarda yer almıyor. Bilim, hayatı ve doğayı daha iyi anlamızı sağlayarak aklımızdaki önemli sorulara yanıt veriyor.

YouTube kanalı Kurzgesagt, çoğu insan için karmaşık ve yorucu gelen bilimsel araştırmaları, basit ve oldukça eğlenceli animasyonlarla açıklıyor. Yaklaşık 12 milyon abonesi bulunan kanalda yayınlanan son videoda ise “Neden Yaşıyorsunuz?” gibi radikal bir soruya yanıt veriliyor.

Neden Yaşıyorsunuz - Yaşam, Enerji & ATP:

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Videonun açıklamalarında yer alan kaynaklara göre 23 farklı bilimsel makale ve eğitim içeriğinden faydalanan Kurzgesagt isimli YouTube kanalı, bu bilgileri 3 farklı bilim insanıyla birlikte basitleştirip derleyerek içeriği hazırlamış.

Yaşamın başlangıcına ilişkin yapılan bilimsel çalışmalar, sadece mikrobiyoloji değil; aslında fizik ve astronomi ile de derinden ilişkili. Bilimsel olarak dünyada yaşamın nasıl oluştuğuna dair temel bilgiler uzun süredir değişmiyor. Ancak bilimin yanlışlanabilir yapısı gereği, yeterli kanıt bulunursa sahip olduğumuz tüm bilgilerin yerine bir yenisi geçebilir. Evrenin ve yaşamın kökenine dair bildiklerimiz de buna dahil.