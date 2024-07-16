Birçok yemeği ısıtabildiğimiz mikrodalga fırınlarda bazen bazı yiyecekler patlıyor. Peki ama neden? Bilime göre bir sebebi var!

Aslında çok basit bir sebebi olan bu durum, bazen can sıkıcı olabiliyor.

Etrafa bulaşan yemek ve sos artıklarını temizlemek hiçbirimizin hoşuna gitmiyor değil mi? Öyleyse hangi yiyecekler, neden patlıyor gelin inceleyelim.

Her yiyecek mikrodalgada ısıtılmamalı.

Bazı yiyecekler mikrodalga fırına girer girmez beklenmedik bir şekilde patlıyor. Ya da biz bunu beklenmedik olarak algılıyoruz, bu da zaman zaman can sıkıcı bir durum olabilir. Aslında bu patlamanın temelinde fiziksel ve kimyasal etkenler yatıyor.

Mikrodalga fırınlar, içinde bulunan magnetron tarafından üretilen mikrodalga ışınları aracılığıyla çalışıyor. Bu ışınlar, yiyeceğin içine nüfuz ederek su moleküllerini titreştirir ve bu titreşim sonucu ısı enerjisi açığa çıkar.

Normalde bu işlem, yiyeceği homojen bir şekilde ısıtmayı amaçlasa da bazı yiyeceklerde bu süreç beklenmeyen sonuçlara yol açıyor.

Mesela patates gibi bazı yiyeceklerin kabukları, dış kısmına göre iç kısımlarında daha az su içeriyor. Mikrodalga fırında ısıtıldıklarında, iç kısımlarında oluşan buhar dışarı çıkamıyor ve kabuklarının basıncı artıyor. Bu basınç da patlamaya neden oluyor.

Aynı durum yumurtalar için de geçerli, mikrodalga fırında pişirilirken içlerindeki su buharı hapsolabiliyor ve yumurtanın patlamasına yol açıyor.

Yoğun soslu ve sulu yiyecekler ise mikrodalgada homojen olmayan bir şekilde ısınıyor.

Bu yiyeceklerde de bazı bölgeler çok hızlı ısınırken diğerleri daha yavaş ısındığını mutlaka deneyimlemişsinizdir. Bu da sandığınız kadar masum bir durum değil, yiyeceğin iç kısmında basınç farklılıklarına ve dolayısıyla patlama riskine yol açabiliyor.

Kısacası mikrodalgaya giren her yiyecek patlamıyor, patlaması için yiyeceğin dokusu, içindeki su miktarı gibi etkenler ön plana çıkıyor. Eğer temizlik derdiyle uğraşmak istemiyorsanız siz de saydığımız yiyeceklere dikkat edebilirsiniz.

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