Hemen hemen hepimizin günlük olarak kullandığı ve mutfaklarımızın olmazsa olmazı hâline gelen mikrodalga fırınlar, birçok işimizi kısa bir sürede görebiliyor.

Vakit kaybı yaşamadan kısa süre içinde yemekler pişirerek mucizeler gerçekleştiren mikrodalga, nasıl oldu da böyle bir icat olarak karşımıza çıktı?

Normal fırınlardan farklı olan ve yüksek ısısı sayesinde dakikalar içinde ortaya bir yemek çıkaran mikrodalgalar, aslında askeri bir buluşken mutfakların baş kahramanı oldu. Nasıl mı? Gelin anlatalım.

Mikrodalga, aslında bir tesadüf eseri bulundu.

Percy Spencer, bir elektrik işçisi olarak çalışıyordu. Kendisini her alanda geliştirmek için çalışan Spencer, 20. yüzyılın ortalarında, radar teknolojisi üzerinde çalışırken bir kaza sonucunda mikrodalga fırının temelini atan keşfi yapmıştı.

Askeri elektronik cihazlar üreten Raytheon şirketinde radar cihazı üzerinde çalışırken tesadüfen bir olayla karşılaştı. Deney yaparken kendini bambaşka bir deneyin içinde bulan Spencer, cebindeki çikolatanın eridiğini fark etmişti.

Spencer, magnetron adı verilen bir cihazın yüksek enerjili mikrodalgalar ürettiğini keşfetti.

Bu mikrodalgalar, gıdaların içine nüfuz ederek moleküllerin hızlı bir şekilde titreşmesine neden oluyordu, böylece gıdaları da ısıtabiliyordu. Mısır ve yumurta gibi yiyecekleri deneyimleyerek nasıl çalıştığını bulmaya gayret etmişti.

Ancak Spencer, bu deneylerle mikrodalga teknolojisinin gıda pişirmede kullanılabileceğini kanıtladı. İleri bir adım olarak, bu teknolojiyi kontrol altına almak ve güvenli hâle getirmek için metal bir kutu içinde mikrodalga enerjisi yönlendirerek ilk mikrodalga fırınını geliştirdi.

Bu gelişme, onun ve Raytheon şirketinin "RadaRange" adını verdikleri bu buluşun patentiyle sonuçlandı.

1947’de Boston'daki bir restoranda başlayan denemelerin ardından, mikrodalga fırınlar, başlangıçta sadece hastaneler ve oteller için yüksek maliyetle sunulsa da daha sonra mutfaklarımızın vazgeçilmez bir parçası oldu. Teknolojinin ilerlemesiyle üretim maliyetleri düştü ve bu fırınlar daha geniş bir kullanıcı kitlesine ulaştı.

Cebinde bulunan çikolatanın tesadüfen eridiğini gören Spencer’ın bu buluşu, bugün hepimizin hayatını kurtarıyor.

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