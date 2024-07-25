Wi-Fi bağlantınızın mükemmel çalıştığı bir anda mikrodalga fırınınızı çalıştırdığınızda birden internet hızınızın düştüğünü fark ettiniz mi? Bu durum birçok kişinin yaşadığı, şaşırtıcı ve sinir bozucu bir olay. Peki, bu neden başımıza geliyor?

Gelin, mikrodalga fırının Wi-Fi sinyallerini nasıl etkilediğini ve bu durumdan nasıl kurtulabileceğinizi teknik detaylarla inceleyelim.

Bundan sonra evdeyken artık sinirinizi bozmayı bırakabilirsiniz.

Wi-Fi sinyalleri ve mikrodalga fırınlar aynı frekans bandında çalışıyor.

Wi-Fi router'ları genellikle 2.4 GHz frekans bandını kullanıyor. İlginç bir şekilde, mikrodalga fırınlar da yiyecekleri ısıtmak için yaklaşık olarak aynı frekans bandında yani 2.45 GHz civarında çalışıyor.

Bu yakınlık da mikrodalga fırın çalışırken Wi-Fi sinyallerinde interferans (parazit) oluşmasına neden oluyor.

Frekans bandının iç yüzüne daha yakından bakalım.

Wi-Fi sinyalleri ve mikrodalga fırınların aynı frekansta çalışması, sinyal çakışmalarına yol açıyor. Çünkü mikrodalga fırınlar, yiyecekleri ısıtırken elektromanyetik dalgalar üretiyor. Bu dalgalar da aynı frekans bandında bulunan Wi-Fi sinyallerini etkiliyor ve sinyal kalitesini düşürüyor.

Mikrodalga fırının manyetik alanı, Wi-Fi sinyallerinin yönünü ve gücünü bozabiliyor ve bu da internet hızınızın yavaşlamasına veya bağlantınızın kopmasına neden olabiliyor.

Ekranlama ve kalkanlama sorunları

Modern mikrodalga fırınlar genellikle elektromanyetik dalgaları dışarı sızdırmamak için ekranlama ve kalkanlama ile donatılmış durumda. Ancak bu ekranlar her zaman yüzde 100 etkili olmayabiliyor.

Fırının kalitesi ve yaşı, sızan mikrodalgaların miktarını etkileyebiliyor. Özellikle eski veya hasar görmüş mikrodalga fırınlar, daha fazla sızıntıya neden olabiliyor ve bu da Wi-Fi sinyallerinde daha fazla parazite yol açıyor.

Bu tür sinyal parazitlerinden kaçınmak için birkaç basit yöntem var:

5 GHz bandını destekleyen bir Wi-Fi router kullanarak parazit riskini azaltabilirsiniz. 5 GHz bandı, daha az yaygın ve mikrodalga fırınlarla aynı frekansta çalışmaz.

daha az yaygın ve mikrodalga fırınlarla aynı frekansta çalışmaz. Mikrodalga fırın ve Wi-Fi router'ınızı mümkün olduğunca birbirinden uzak tutun . Bu, parazit etkisini azaltabilir.

. Bu, parazit etkisini azaltabilir. Wi-Fi yönlendiricinizi merkezi bir konuma yerleştirerek sinyal dağılımını iyileştirebilir ve parazitlerden korunabilirsiniz.

Basit ayarlamalar ve bazı önlemlerle hem lezzetli yemeklerinizi hazırlayabilir hem de kesintisiz bir internet bağlantısının keyfini çıkarabilirsiniz.

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