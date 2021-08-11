Instagram'a Sınırlar olarak isimlendirilen yeni bir özellik eklendi. Nefret dili ve tacizin önüne geçmeyi amaçlayan bu özellik, yorumlara moderasyon sistemi getiriyor. Instagram ayrıca, platformda yer alan seslerin aranabileceği bir özelliği de bazı bölgelerde test ediyor.

Dünyanın en popüler çevrimiçi fotoğraf ve video paylaşım platformu Instagram, kullanıcıları nefret dili ve taciz gibi durumlardan koruyacak yeni bir özelliğini kullanıma sunduğunu duyurdu. "Sınırlar" olarak isimlendirilen ve Türkiye'ye de gelen bu özellik, potansiyel olarak riskli olan yorum ve mesajların geçici olarak sınırlandırılabilmesini sağlıyor. Özellikle de içerik üreticilerinin işine yarayacak özellik, paylaşılan gönderilere yapılan yorumlarla hesap sahibine gönderilen mesajlar için bir moderasyon sistemi kazandırıyor.

Instagram CEO'su Adam Mosseri tarafından yapılan açıklamalarda, bu özelliğin artık bir zorunluluk haline geldiği ifade edildi. Irkçılık, nefret duygusu ve homofobi gibi olayların dünyanın her yerinde çok fazla yaygınlaştığını söyleyen Mosseri, Sınırlar özelliği sayesinde nefret dilinin kullanıldığı yorumların yayınlanmayabileceği, mesajların iste otomatik olarak filtreleneceğini belirtiyor. Ayrıca, bu özelliğin bir uzantısı olarak ortaya çıkan "Gizlenen Sözcükler" özelliği de kullanıcıların oluşturacakları kelime grubu içerisinde yer alacak kelimelerle ilgili yorum ve mesajların gizlenmesini sağlıyor.

Instagram'a 'Ses Arama' özelliği geliyor

Instagram'ın üzerinde çalıştığı başka bir özellik ise mobil uygulamalar ile ilgili sızıntılar yapan Matt Navarra aracılığıyla gün yüzüne çıktı. Navarra'nın yaptığı keşif, Instagram geliştiricilerinin yeni bir arama özelliği üzerinde çalıştığını gösteriyor. Bilindiği üzere bugün Instagram'da arama yapıldığında kullanıcılara ek olarak, yerler ve etiketlerle ilgili sonuçlara da ulaşılabiliyor. Geliştirilen özellik ise bir terimle ilgili seslerin de aranabilmesini sağlayacak.

Instagram'ın ses arama özelliği böyle görünecek

Bazı bölgelerde kullanıma sunulan ve yakın bir gelecekte dünya genelindeki tüm Instagram kullanıcılarına sunulması beklenen ses arama özelliği, bir terimle ilişkili olan tüm seslere ulaşılmasını sağlayacak. Kullanıcılar, yapacakları arama teriminde yer alan seslerle ilgili içeriklere çok daha kolay bir şekilde ulaşabilecekler.