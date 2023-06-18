Küçük bir Asya ülkesi olmasına rağmen sahip olduğu kültürel ve coğrafi özellikler sayesinde dünyanın en büyük turizm merkezlerinden biri haline gelen Nepal, masallardan çıkmış bir ülkeye benziyor. Gelin Nepal hakkında bazılarını ilk kez duyacağınız sıra dışı bilgilere bakarak bu ülkeyi biraz daha yakından tanıyalım.

Nepal denilince eminiz pek çok kişinin aklına karlarla kaplı bir bölge geliyordu. Aslında bu kısmen doğru çünkü bu küçük Asya ülkesinin büyük bir kısmı Himalayalardan oluşuyor, dahası Everest Dağı da bu ülkede bulunuyor. Coğrafi özelliklerinin yanı sıra ülkenin kültürel yapısı da son derece güçlü. Budizmde tanrısal güçlere sahip olduğu düşünülen Lord Buddha’nın da burada doğduğu tahmin ediliyor.

Nepal’in siyasi yapısı da epey ilginç çünkü uzun yıllar Çin ve İngiltere arasında burayı kim sömürecek tartışmaları yaşandı. Fakat coğrafi özelliklerinden midir yoksa dini yapısından mıdır bilinmez, ülke asla tam olarak işgal edilemedi. Bugün pek çok farklı etnik kimliğin harika bir mozaik olarak yaşadığı Nepal hakkında bazılarını ilk kez duyacağınız ilginç bilgilere gelin yakından bakalım.

Nepal hakkında bilgiler:

Nepal başkenti aslında bir zamanlar göldü.

Budizmin kurucusu Lord Buddha Nepal’de doğmuştur.

Nepal bir kez bile işgal edilmedi.

Nepal bayrağı bildiğiniz gibi değil.

Ülkede onlarca farklı etnik grup ve yüzden fazla dil var.

Ülkede Everest Dağ’ından başka ‘Enler’ de var.

Koruma altındaki hayvanlar için Nepal tam bir cennet.

UNESCO, Nepal’i çok seviyor.

Nepal’de her yer tanrıça kaynıyor.

İnternet hızınızın yavaş olduğunu düşünüyorsanız bir de Nepal’de internete bağlanmayı deneyin.

Nepal başkenti aslında bir zamanlar göldü:

Nepal’in başkenti ve ülkenin en büyük şehri olan Katmandu’nun, bölgenin yerel mitolojilerinde bir zamanlar göl olduğundan bahsedilir. Efsanelere göre göl bir günde aniden kurumuş ve buraya yerleşim kurulmuş. Tabii bunlar efsane. Bilimsel verilere bakacak olursak bu bölge gerçekten de bir zamanlar gölmüş ancak efsanelerdeki gibi bir günde değil, 15 bin yıllık bir süreç boyunca aşama aşama kuruyarak bugünkü halini almış. Yine de mitolojik hikayeler ile bilimsel verilerin bu kadar benzer olması bile oldukça ilginç.

Budizmin kurucusu Lord Buddha Nepal’de doğmuştur:

Budizm inancına göre Buda aslında bir isim değil, bir lakaptır. Ermişlere söylenen bu lakabın geldiği yer ise Budizmin kurucusu olarak bilinen Lord Buddha’dır. Rivayete göre Lord Buddha, Nepal’in Lumbini kentinde Shakya hanedanı Siddhartha Gautam'ın prensi olarak milattan önce 623 yılında dünyaya geldi. Bugün bu şehirdeki Maya Devi Tapınağı, dünyadaki tüm Budistler tarafından hac mekanı olarak kabul ediliyor.

Nepal bir kez bile işgal edilmedi:

Girişte de biraz bahsetmiştik; aslında Nepal konum olarak hem Çin hem de İngiltere tarafından işgal edilip sömürülmeye son derece müsait bir ülke ancak tek bir kez olsun yabancı bir devlet tarafından işgal edilmemiştir. Güney Asya’nın ve hatta dünyanın en eski ülkelerinden biri olan Nepal’de bu nedenle bir bağımsızlık günü ya da kurtuluş günü kutlanmamaktadır. Tabii ülkede 2000’li yılların başında ufak bir iç savaş yaşandığını da söylemeden geçmeyelim.

Nepal bayrağı bildiğiniz gibi değil:

Dünyadaki ülkelerin bayraklarını az çok biliriz. Dikdörtgen bir zemin üzerinde farklı renkler ve şekillerden oluşur. Nepal bayrağı ise dikdörtgen değil, üçgen şeklindedir. Kenarları mavi, içi kırmızı olan Nepal bayrağının üzerinde güneş ve ay vardır. Güneş sarayı temsil ederken ay ise bir zamanlar ülkeyi yönetmiş Rana ailesini temsil eder. Bu simgeler aynı zamanda gökyüzünde ay ve güneş var oldukça Nepal ülkesi de var olacaktır mesajını taşımaktadır. Nepal bayrağının 2 bin yıl önce tasarlanmış olduğu düşünülüyor.

Ülkede onlarca farklı etnik grup ve yüzden fazla dil var:

Nepal Güneydoğu Asya’nın en eski ülkelerinden bir tanesi olsa da çok büyük bir ülke sayılmaz. Fakat ilginç bir şekilde bu küçük diyebileceğimiz ülkede 80’den fazla farklı etnik grup ve 123’ten fazla farklı aktif konuşulan dil var. Ülkenin resmi dili ise Nepalce. İlginçtir bu onlarca farklı etnik gruptan hiçbiri ülkeyi bölmeye çalışmadan ya da kendi dilini resmi dil yapmaya çalışmadan barış içinde yaşıyorlar.

Ülkede Everest Dağ’ından başka ‘Enler’ de var:

Nepal’in coğrafyası gerçekten de masal diyarına benziyor. Ülkede dünyanın en yüksek dağı olarak 8848 metrelik Everest Dağı bulunuyor. Dünyanın en yüksekteki gölü olan 4800 metredeki Tilicho Gölü, dünyanın en yüksekteki ikinci gölü olan 3600 metredeki ve aynı zamanda dünyanın en derin gölü olan 145 metre derinliğindeki Shey Phoksundo Gölü, 1200 metrelik Kali Gandaki’nin en derin geçidi ve dünyanın en yüksek vadisi olan Arun Vadisi de Nepal’de bulunuyor. Yani bir doğa tutkunuysanız Nepal’de görülecek çok şey var.

Koruma altındaki hayvanlar için Nepal tam bir cennet:

Nepal’in inanılmaz bir doğası olduğunu söylemiştik, daha da güzeli bu doğa özenle korunuyor ve korunduğu için de pek çok hayvana ev sahipliği yapıyor. Öyle ki soyu tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olduğu için koruma altına alınmış 26 farklı hayvan türü Nepal doğasında yaşamını sürdürüyor. Bunlar arasında Bengal kaplanları, kırmızı pandalar, yaklar, benekli geyikler var. Bu hayvanları avlamayı aklından bile geçiren olursa çok ağır cezaları olduğunu hatırlatalım.

UNESCO, Nepal’i çok seviyor:

Her ülkede birkaç tane UNESCO Dünya Mirası alanı var ama Nepal’de bunların sayısı oldukça fazla. Sagarmatha Ulusal Parkı, Katmandu Vadisi, Chitwan Ulusal Parkı ve Lord Buddha’nın Doğum Yeri UNESCO Dünya Mirası listesinin kalıcı üyeleri. Geçici listede ise tam 15 tane yer bulunuyor. Geçici alanların da yakın zamanda kalıcı listeye dahil edilmesi ve Nepal’in tam bir UNESCO Dünya Mirası cennetine dönüşmesi bekleniyor.

Nepal’de her yer tanrıça kaynıyor:

Tanrıça denilince aklınıza Hindistan’daki heykeller falan gelmesin, Nepal’deki tanrıçaların tamamı yaşayanlardan oluşuyor ve hatta şanslıysanız bunlardan biriyle tanışabilirsiniz. Tabii bu tanrıça olayı biraz farklı. Nepal inanışına göre tanrıça Kumari reenkarne oluyor ve küçük kız çocuklarının bedeninde dünyaya geliyor. Kumari’nin ruhunu taşıdığına inanılan bu tanrıçalar tapınaklarda yetiştiriliyor ve dini törenlerde boy gösteriyor. Ne hikmetse ergenlik çağına geldikleri zaman tanrıça ruhunun onlardan çıktığına inanılıyor ve yeni bir tanrıça ilan ediliyor.

İnternet hızınızın yavaş olduğunu düşünüyorsanız bir de Nepal’de internete bağlanmayı deneyin:

Dünyada internet hızı ortalaması yaklaşık 35.52 Mbps, Türkiye’de internet hızı ortalaması yaklaşık 32.06 Mbps. Nepal’de ise internet hızı ortalaması yaklaşık 10.78 Mbps. 2019 yılında Nepal, dünya mobil internet hızı sıralamasında 145 ülke arasında 130. sırada yer aldı. Şu an belki durum biraz daha iyidir ama yine de Nepal’e giderseniz Instagram’da düşündüğünüz kadar kolay fotoğraf paylaşamayacağınızı bilmelisiniz.

Coğrafi ve kültürel özellikleri bakımından tam bir masallar diyarına benzeyen Nepal hakkında bazılarını ilk kez duyduğunuz sıra dışı bilgilerden bahsettik. Tüm dünyanın oturup Nepal halkından nasıl huzur içinde yaşanacağını öğrenmesi gerekiyor.