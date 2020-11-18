Yönetmen Ezel Akay'ın geçtiğimiz yıl çektiği sinema filmi 9 Kere Leyla, başrollerinde Haluk Bilginer ve Demet Akbağ gibi efsane isimlere sahip. Netflix'te izleyicilere sunulacak filmin ilk fragmanı yayınlandı.

Salgın nedeniyle kapanan ve daha sonra açılsa da eski günlerine dönemeyen sinema salonları için pek çok filmin vizyon tarihi ertelendi. Bazı filmler ise dijital platformlar ile anlaşılarak izleyiciye ulaştırılacak. Şahane kadrosu ile dikkat çeken 9 Kere Leyla filmi de bunlardan birisi oldu.

Fantastik komedi türündeki film, Demet Akbağ'ın canlandırdığı Leyla ile Haluk Bilginer'in hayat verdiği Adem karakteri arasındaki tükenen bir evliliği konu alacak. Bu evlilikle ortalığı karıştıran karakter ise Elçin Sangu'nun Nergis karakteri olacak.

Netflix 9 Kere Leyla fragmanı:

4 Aralık 2020'de Netflix izleyicilerine sunulacak filmin yönetmeni ise Ezel Akay. Neredesin Firuze?, Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü gibi kültleşmiş filmlerin de yönetmeni olan Akay, 9 Kere Leyla ile ilk büyük çaplı dijital projesini yönetmiş oldu.

9 Kere Leyla filmi hakkında daha fazla detaya ulaşmak için buradaki makalemize göz atabilir, Netflix'in Ekim ayında açıkladığı yeni Türk dizi ve filmlerine de buradan göz atabilirsiniz.