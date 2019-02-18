Samsung, Blu-ray Oynatıcı Üretimini Durduruyor

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, artık yalnızca 4K UHD Blu-ray oynatıcı üreteceğini dile getirirken, yeni modellerin tanıtılmasının ise düşük ihtimal olduğunu belirtti.

4K içeriklere ulaşmak bir zamanlar ekonomik olarak zor olsa da günümüzde neredeyse tüm yayın platformları abonelerine uygun fiyatlara 4K içerikler sunuyor. Ayrıca Samsung ve Apple da 4K içerikleri Full HD fiyatına kullanıcılara sunuyor ve Full HD içerikleri ücretsiz bir şekilde 4K’ya yükseltmeyi taahhüt ediyor.

4K içeriklere erişimin kolaylaşması, DVD ve Blu-ray gibi fiziksel disklere olan ihtiyacı ortadan kaldırmış durumda. Öyle ki Samsung; Forbes’a yaptığı açıklama ile yeni 4K Ultra HD Blu-ray oynatıcılarını piyasaya sürdüklerini, Full HD Blu-ray oynatıcıların üretimini ise durdurduklarını söyledi. Bu, fiziksel disk oynatıcılar için sonun yaklaştığının bir göstergesi.

Daha da önemlisi Samsung, Birleşik Devletler’de yeni 4K Ultra HD Blu-ray oynatıcılar tanıtmayacağını açıkladı. Bu durum, fiziksel disklerin tarih olacağı anın çok da uzakta olmadığının bir göstergesi. Netflix, Amazon gibi yüksek çözünürlüklü filmlere ucuza erişim sağlayan şirketler, eski moda yayınları adeta yok ediyor.