Samsung Galaxy S10+'ın Böbrek Sattıran Fiyatı Ortaya Çıktı

İsabetli sızıntıları ile ünlü olan Evan Blass, Samsung'un bu yılki en premium akıllı telefonlarından biri olacak 12GB RAM ve 1TB depolamalı Galaxy S10+ modelinin fiyatını açıkladı.

Son birkaç yıldır hem Apple cephesinde hem de Android cephesinde akıllı telefon fiyatlarının uçup gittiğini söylemek mümkün. 1000 dolar barajını aşan ilk popüler akıllı telefon olan iPhone X, tüketicilerin ‘sevdikleri’ bir akıllı telefon için ne kadar ücret ödeyebileceklerini ortaya çıkardı. iPhone X sonrası tanıtılan pek çok amiral gemisi, üst seviye bellek kapasitesine sahip modellerine 1000 dolar barajını yıkıl geçtiler.

Evan Blass tarafından Twitter’da paylaşılan yeni bir görsel, Samsung’un çıtayı daha da yukarı çıkaracağını gösteriyor. Sızıntıya göre 12GB RAM ve 1TB depolama kapasitesine sahip olacak Galaxy S10+ modeli Çin’de 10.000,00 Yuan fiyat etiketine sahip olacak. Dolar cinsinden kıyaslayacak olursak cihazın 1500 dolar civarında bir fiyata sahip olacağını görüyoruz ki bu da Galaxy S10+’ın standart iPhone Xs’ten %50 daha pahalı olacağını gösteriyor.

Samsung’un özellikle tasarım ve kamera konularında Galaxy S10 ailesinde çok ciddi iyileştirmeler gerçekleştirdiğini biliyoruz. Ancak Çin’de 10.000,00 Yuan fiyat etiketine sahip olan bir cihaz Türkiye’de ‘vergiler hariç’ 7.800 TL fiyat etiketine sahip olacaktır ki vergilerle birlikte fiyatın 10.000 TL barajını aşması pekala mümkün. Böylesine yüksek fiyat etiketine sahip bir modelin ne kadar popüler olacağı ise Samsung’un düşünmesi gereken bir konu.