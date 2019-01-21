Netflix Dizisi Hakan: Muhafız'a Sürpriz Bir İsim Katılabilir

Netflix tarafından 3. ve 4. sezonuna onay almasıyla şimdiden büyük bir başarıya imza atan Hakan: Muhafız'a sürpriz bir isim katılabilir.

Netflix'in Türk yapımı ilk orijinal dizisi olan Hakan: Muhafız, eleştirmenlerden pek de geçer not alamamasına rağmen büyük bir ilgiyle karşılandı. Yapımın gördüğü ilgiden memnun olan Netflix, geçtiğimiz haftalarda dizinin 3. ve 4. sezonuna onay vermişti.

Yeni sezonları şimdiden merakla beklenen Hakan: Muhafız'da, Türkiye'nin en ünlü oyuncularından Sinem Kobal'ın da yer alacağı iddiaları ortaya atıldı. Kenan İmirzalıoğlu ile evlendikten sonra ekranlardan uzak kalan Kobal'ın bu yapımla geri döneceği belirtiliyor.

Hakan: Muhafız dizisi için bölüm başı 30.000 TL'ye anlaştığı belirtilen Kobal'ın 3. ve 4. sezonlarda karşımıza çıkacağı düşünülüyor. Netflix ve Kobal cephesinden herhangi bir açıklama gelmezken, önümüzdeki günlerde resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.