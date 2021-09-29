Netflix'in 140Journos tarafından hayata geçirilen "Starlight" isimli belgeseli, 30 Eylül'de yayınlanacak. Türk pop müziğinin önemli temsilcilerinden Edis Görgülü'nün hayatını anlatan belgesel, Netflix Türkiye abonelerinin ilgisini çekecek gibi görünüyor.

Orijinal dizi ve filmlerinin yanı sıra çektiği belgesellerle de adından söz ettirmeyi başaran Netflix, Türkiye'deki abonelerinin ilgisini çekecek en yeni belgeselini 30 Eylül'de (yarın) yayınlayacak. "Starlight" isimli bu belgesel Türk pop müziğinin önemli temsilcilerinden Edis Görgülü'nün hayatını anlatırken, belgeselin yapımcılığını 140Journos'un üstlenmesi de dikkatlerden kaçmıyor. Belgesel için hazırlanan fragman, Edis hayranlarının beklentilerini yükseltecek gibi görünüyor.

Netflix'in yeni belgeseli, Edis Görgülü'nün hayatına genel bir bakış atmamıza imkan tanıyor. Edis'in kariyerinin ilk dönemlerinde yaşadığı çalkantılı süreçler ile nasıl bir yıldız haline geldiğinin çarpıcı bir şekilde anlatıldığı Starlight'ta ünlü şarkıcının çocukluğundan, gençliğinden ve konserlerinden de görüntüler paylaşılıyor.

"İyi ki devam etmişsin. Ve buradasın Edis"

Resmi sosyal medya hesapları üzerinden bir paylaşım yapan ve Starlight'ın 30 Eylül'de yayınlanacağını söyleyen platform, konuyla ilgili açıklamalarında "İyi ki devam etmişsin. Ve buradasın Edis..." ifadelerini kullandı. Eğer siz de Netflix Türkiye'nin Twitter'dan yaptığı o paylaşıma ulaşmak isterseniz buradaki bağlantıyı kullanabilir, belgeselin fragmanı için hemen aşağıya bakabilirsiniz.

İşte Edis'in hayatını anlatacak belgesel için hazırlanan fragman

Son olarak, Netflix'in Edis belgeseline buradaki bağlantı ile ulaşabileceğinizi ancak bu bağlantının şu an için çalışmadığını da söyleyelim. Bağlantının en kısa sürede erişime açılması ve özel bir videonun bu sayfada yer alması bekleniyor.