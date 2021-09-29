Netflix, 2016 yılında piyasaya sürdüğü Oxenfree isimli oyunla adını duyurmayı başaran Night School Studio'yu satın aldığını açıkladı. Yapılan açıklamalar, satın almanın her iki tarafı da memnun ettiğini gözler önüne seriyor.

Dünyanın en popüler çevrimiçi dizi ve film platformu Netflix, bir süredir video oyun sektörüne de yoğunlaşmış durumda. Hatta şirket, kısa bir süre önce de geliştirdiği mini oyunlarını bazı abonelerinin beğenisine sunmuş, o dönem yaptığı açıklamalarda bunun yalnızca başlangıç olduğunu ifade etmişti. Şirket şimdi, video oyun dünyasına girişiyle ilgili önemli bir adım daha attı.

2016 yılında piyasaya sürdüğü Oxenfree isimli oyunu ile sektörde ses getirmeyi başaran bağımsız geliştirici Night School Studio, Netflix tarafından resmen satın alındı. Netflix'in oyun geliştirme biriminden sorumlu olan ikinci kişi Mike Verdu, bu satın almanın harika işler çıkarmak için bir fırsat olduğunu ifade etti. Geçmiş dönemlerdeki sözleri de tekrarlayan Verdu, abonelere sunulacak deneyimin henüz ilk aşamalarda olduğunu belirtti.

Netflix'te oyun oynamak, aboneler için ücretsiz olacak

Mike Verdu, Night School Studio'nun ne kadara satın alındığını söylememiş olsa da gündeme ilişkin bazı açıklamalarda bulundu. Hikaye tabanlı oyunlarla ilgili cesur projelerin kendilerinin de ilgisini çektiğini belirten Netflix yöneticisi, Night School Studio'nun ilk ve son olmayacağını ifade etti. Verdu, dünyanın dört bir yanından geliştiricilerle çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Şu sıralar Oxenfree II ile ilgili çalışmalarını sürdüren Night School Studio'nun kurucu ve CCO'su Sean Krankel de konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Netflix tarafından satın alınan ilk oyun stüdyosu olmanın haklı gururunu yaşadıklarını söyleyen Krankel, oyuncular için yepyeni yapımlar hazırlamak için de fazlasıyla heyecanlı olduklarını belirtti. Netflix'e geçmelerinin kendileri için bir şey değiştirmediğini ve bugüne kadar yaptıklarını yapmaya devam edeceklerini ifade eden şirket kurucusu, bu sürecin Oxenfree II'yi etkilemeyeceğini de açıkladı.