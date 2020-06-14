Netflix’in Son 3 Ayda En Çok İzlenen Dizi ve Filmleri

Netflix’in “Top 10” listesi çıktığından beri en çok izlenen film ve dizileri merak ettiniz mi? Bugün sizlere son 3 ayda Netflix’te en fazla izlenen içerikler aktaracağız. Eğer aralarında izlemediğiniz içerikler varsa, bir göz atmanızı öneriyoruz.

Netflix, son aylarda haftalık olarak en popüler dizi ve filmlerini listeliyor. Bu özellik, özellikle platformda dizi ve film bulmakta zorlanan kişilerin işine yarıyor. Netflix’in sunduğu hizmet son derece yararlı olsa da haftalık olması, gündem olan dizi ve filmleri listede görmemize neden oluyor. Bazı kişiler ise bu listenin daha uzun süreli bir zaman aralığında değerlendirilmesini istiyor.

Netflix’te özellikle pandemi sürecinde insanların ne izlediğini merak ediyorsanız, bu haberimiz son derece yararlı olabilir. Bir Reddit kullanıcısı, Netflix’te son 3 ay içinde en çok izlenen dizi ve filmleri listeleyen bir algoritma geliştirdi. Lamboo isimli Reddit kullanıcısı tarafından geliştirilen algoritma içeriklere puan verdi.

Geliştirilen listede Netflix’in özel dizi ve filmleriyle diğer dizi ve filmler ayrı listede tutuldu. En çok izlenen film ve dizileri listeleyen bu sistem, gözünüzden kaçan bir içerik varsa fazlasıyla yararlı olabilir. İşte, karşınızda Netflix’in en çok izlenen dizi ve filmleri:

Netflix’te en çok izlenen orijinal içerikler

Tiger King - 383 puan Ozark - 377 puan Love is Blind - 302 puan Dead To Me - 216 puan The Trails of Gabriel Hernandez - 191 puan Sweet Magnolias - 145 puan Never Have I Ever - 125 puan Too Hot To Handle - 124 puan Money Heist - 120 puan Altered Carbon - 113 puan

Son dönemde yayına giren Space Force, 13 Reasons Why gibi dizilerin listede olmadığını göreceksiniz. Bu içerikler de şu an çok iyi izleniyor olsalar da yalnızca 1-2 haftadan beri izleniyorlar. Bu sebeple listeye giremediler.

Netflix’te en çok izlenen dışarıdan eklenmiş içerikler

Not: Bu listede yer alan film ve dizilerin bir kısmına Netflix Türkiye'den erişilemiyor.