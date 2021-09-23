Netflix'in uyguladığı yerel fiyatlandırma politikası, ülkelerin dolar kuruna endekslendi. Statista tarafından yapılan çalışma, platformu en ucuz kullanan ikinci ülkenin Türkiye olduğunu ortaya koydu. Hazırlanan listeye göre Netflix'in stardart paketinin Türkiye fiyatı, sadece 4,75 dolar.

190 ülkede aktif olarak hizmet vermekte olan dünyanın en popüler çevrimiçi dizi ve film platformu Netflix'le ilgili çarpıcı bir araştırma yapıldı. Yerel fiyatlandırma politikası uygulayan platformun hangi ülkelerde daha ucuz olduğunu araştıran Statista, Comparitech'in verilerini kullanarak bir liste oluşturdu. Oluşturulan liste, Netflix'i en ucuz kullanan ülkelerden bir tanesinin Türkiye olduğunu gözler önüne seriyor.

Statista'nın derlediği verilere göre dünya genelinde bu hizmeti en ucuza kullanan ülke, Arjantin. Ülkenin yerel para birimi olan pezoya göre fiyat oluşturan Netflix, bu ülkede standart planını yalnızca 4,67 dolara satıyor. Arjantin'in hemen üzerinde ise Türkiye yer alıyor. Netflix'in standart abonelik paketi, Türkiye'de 4,75 dolara mal oluyor. Netflix'in anavatanı ABD'de standart plan için 13,99 dolar istendiğini düşündüğümüzde, Türkiye ve Arjantin'in bu fiyatın çok daha altında hizmet satıldığını söyleyebiliriz.

İşte dünya genelinde Netflix'i en ucuza kullanan ülkeler

Arjantin ve Türkiye'nin ardından Netflix'i en ucuza kullanan ülke, Brezilya. Netflix standart planı bu ülkede, 6,18 dolara mal oluyor. Kolombiya'da 7,04 dolar olan paket fiyatı, Peru'da 8,49 dolar, Hindistan'da 8,81 dolar, Filipinler'de 9,16 dolar ve Güney Afrika'da ise 9,44 dolar olarak belirlenmiş durumda.

Bu arada; Netflix'in 190 ülkede hizmet veriyor olmasına rağmen hala dünya genelinde kullanılabilir olmadığını da belirtmek gerekiyor. Özellikle de Afrika'da, Netflix'in varlığından bihaber olan çok sayıda ülke var. Platformun tüm bu ülkelerde de hizmet vermesi durumunda tablo değişir mi bilinmez ancak mevcut koşullar, Türkiye'deki Netflix kullanıcılarının pek çok ülkedeki tüketiciden çok daha avantajlı olduğunu söyleyebiliriz.