Netflix'in The Queen's Gambit isimli popüler dizisi mahkemelik oldu. Dizinin son bölümünde ismi geçen Nona Gaprindaşvili isimli kadın satranç ustası, Netflix'i cinsiyetçilik yapmakla ve yanlış bilgi vermekle suçladı. Netflix, hakkında açılan 5 milyon dolarlık davadaki iddiaları reddetti.

Dünyanın en popüler çevrimiçi dizi ve film platformu Netflix'in 2020 yılına damgasını vuran içeriklerinden bir tanesi, The Queen's Gambit'ti. Bu dizi, Beth Harmon isimli başrolümüzün hikayesini anlatıyor, annesinin ölümü üzerine yurda yerleştirilen küçük bir kız çocuğunun nasıl dünyanın en iyi satranç oyuncusunu bile geride bıraktığına odaklanıyordu. Şimdi, bu diziyle ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

The Queen's Gambit'te ismi geçen satranç ustalarından birisi de Nona Gaprindaşvili'ydi. Dizinin final bölümünde ismini duyduğumuz Gaprindaşvili, dünyanın en iyi kadın satranç oyuncularından bir tanesiydi. Dizide, "Onunla ilgili tek sıra dışı şey, gerçekten onun cinsiyeti ve bu bile Rusya'da karşılaşılmayan bir şey değil. Nona Gaprindaşvili var ama o kadın dünya şampiyonu ve hiç erkeklerle karşılaşmadı." ifadelerini kendine yediremeyen Gaprindaşvili, Netflix'e dava açmaya karar verdi. Dünyaca ünlü satranç oyuncusu, hakkındaki ifadeler için Netflix'ten 5 milyon dolar talep ediyor.

"Başarının yanlış sunumu"

Netflix'e açtığı dava için 25 sayfalık dilekçe hazırlayan Gürcü satranç oyuncusu Gaprindaşvili, yazdığı dilekçede "Gaprindashvili kadın satrancının öncüsüdür ve memleketi Gürcistan'da çok sevilen bir ikondur. Olağanüstü kariyeri boyunca birçok şampiyonluk kazandı, dünyanın en iyi erkek satranç oyuncularından bazılarını yendi ve erkekler arasında uluslararası satranç büyükustası statüsünü elde eden tarihteki ilk kadın oldu." ifadeleriyle, dizideki açıklamalara atıfta bulundu. Üstelik kendisiyle ilgili kullanılan ifadelerde yanlışlık olduğunu da vurgulayan satranç oyuncusu, "Gaprindashvili'nin 'erkeklerle hiç karşılaşmadığı' iddiası, bariz bir şekilde yanlış, ayrıca son derece cinsiyetçi ve aşağılayıcı. Bu bölümün çekildiği yıl olan 1968'e kadar, aralarında Dragolyub Velimirovich, Svetozar Gligoric, Paul'un da bulunduğu o zamanın en az on Grandmaster'ı da dahil olmak üzere en az 59 erkek satranç oyuncusuna (28'i aynı anda bir oyunda) karşı yarışmıştı. Keres, Bojan Kurajica, Boris Spassky, Viswanathan Anand ve Mikhail Tal. Son üçü de kariyerleri boyunca dünya şampiyonu oldular." ifadeleriyle Netflix'i açıkça suçladı.

Netflix de konuyla ilgili bazı açıklamalarda bulundu. Şirket tarafından yapılan açıklamalarda suçlamalar reddedilirken, şu ifadelere yer verildi; "Netflix, Gaprindashvili'ye ve şanlı kariyerine yalnızca son derece saygı duyuyor, ancak bu iddianın hiçbir değeri olmadığına inanıyoruz ve bunu şiddetle savunacağız."